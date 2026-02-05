Ница, Олимпик Лион и Ланс с място на четвъртфиналите за Купата на Франция

Ница направи обрат от 0:2 до 3:2 в домакинството си на Монпелие в най-интригуващия мач от осминафиналите за Купата на Франция.

Гостите взеха аванс след автогол на Коджа Пепра в 3-тата и попадение на Александър Менди в 69-ата минута.

Тимът на Ница, който преди седмица загуби в Разград от Лудогорец с 0:1 в Лига Европа, показа характер и обърна развоя на мача в своя полза с точни изстрели на Каил Будаш в 72-рата, Антоан Менди в 89-ата и Софиян Диоп в 97-ата минута.

Олимпик Лион елиминира Лавал след трудна победа с 2:0 с късни голове на привлечения под наем от Реал Мадрид Ендрик в 80-ата и Афонсо Морейра в 94-тата минута.

Тулуза също продължава на четвъртфиналите след минимална победа над Амиен с 1:0. Единственото попадение реализира Ян Гбо.

Вторият в класирането на Лига 1 Ланс отстрани Троа след победа с 4:2 като гост.

На четвъртфиналите продължава и отборът на Лориен, който победи ФК Париж с 2:0.

Във вторник Олимпик Марсилия победи Рен с 3:0, а Реймс надигра Льо Ман също с 3:0.

Последният осминафинал тази вечер противопоставя Страсбург и Монако.