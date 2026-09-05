Нико Гонсалес впечатли още при дебюта си за Нюкасъл и постави под въпрос решението на Манчестър Сити

Нико Гонсалес се нуждаеше от едва 71 минути, за да спечели привържениците на Нюкасъл. Испанският полузащитник направи впечатляващ дебют при победата с 2:0 като гост на Тотнъм и само дни след трансфера си от Манчестър Сити показа защо може да се превърне във важна фигура в състава на Матиас Яйсле.

Гонсалес подписа договор за пет сезона с Нюкасъл, а срещу Тотнъм беше хвърлен директно в игра, въпреки че преди двубоя беше провел само две тренировки с новите си съотборници. Това не му попречи да поеме важна роля в средата на терена и да помогне за първата шампионатна победа на "свраките“ през сезона. След последния съдийски сигнал гостуващите фенове изпратиха испанеца със скандирания "Нико, Нико, Нико“.

Особено силно впечатление направиха дългите подавания и работата му в дефанзивен план. Именно негов пас даде началото на атаката за първото попадение на Нюкасъл. Статистиката също показа солидното му представяне – 94% точност на подаванията, четири успешни дълги паса от шест опита и две ключови намеси в защита.

"Много ми хареса, защото страдахме заедно. В определени моменти мачът беше труден, но се справихме много добре. Идеята и планът ни се получиха точно както ги бяхме замислили. Мисля, че разбрах много добре какво очакват от мен. Например при първия гол тези дълги подавания са много важни за отбора, защото сме изградени да играем по този начин“, коментира Гонсалес след срещата.

Силният му дебют неизбежно насочи вниманието и към решението на Манчестър Сити да се раздели с него. Нюкасъл плати 58 милиона евро за полузащитника, който остана без достатъчно пространство в състава след мащабната селекция на "гражданите“. Привличането на Енцо Фернандес, Елиът Андерсън и Айюб Буади допълнително увеличи конкуренцията в средата на терена.

Само година и половина по-рано ситуацията изглеждаше съвсем различно. През януари 2025 година Манчестър Сити плати освобождаващата клауза от 60 милиона евро на Гонсалес, за да го привлече от Порто в период, в който Родри беше контузен. Испанецът имаше нужда от време за адаптация към Висшата лига и изискванията на Пеп Гуардиола, но постепенно стигна до момента, в който самият треньор го определяше като "мини Родри“.

Сега Гонсалес започва нов етап от кариерата си, а Матиас Яйсле вече вижда в него футболист, способен да има сериозно влияние върху представянето на Нюкасъл. Наставникът определи испанеца като „млад, но опитен“ играч, който носи качество и може да променя мачове.

След трудното лято на "Сейнт Джеймсис Парк“ и раздялата с ключови футболисти като Бруно Гимараеш, Антъни Гордън, Сандро Тонали и Ник Волтемаде, първите 71 минути на Нико Гонсалес дадоха на феновете на Нюкасъл сериозна причина за оптимизъм.







