Никола Цолов с дебют във Формула 2 - последните две състезания за сезона ще бъдат в Катар и Абу Даби

Българският пилот Никола Цолов ще направи своя дългоочакван дебют във Формула 2 преди края на сезона. Той ще се състезава в последните два кръга от първенството — в Катар и Абу Даби.

Цолов ще продължи да кара за отбора на Кампос Рейсинг, с който постигна силни резултати във Формула 3, включително вицешампионската титла за 2025 година.

„Имам да уча много в тези два уикенда — процедурите в бокса, управлението на колата с новите спирачки и поведението ѝ на студени гуми. И двете писти са ми непознати, но съм мотивиран да се представя добре и да натрупам опит“, сподели Никола.

Финалът на сезона във Формула 2 включва общо четири състезания — по едно основно и едно спринтово в двата уикенда (29–30 ноември и 6–7 декември).

След края на надпреварите в Абу Даби ще се проведат тестове с пилотите от Формула 1 и Формула 2, където Никола ще има възможност да покаже потенциала си и пред екипите от най-високото ниво на моторните спортове.