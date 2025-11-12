БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов с дебют във Формула 2 - последните две състезания за сезона ще бъдат в Катар и Абу Даби

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
Запази
Никола Цолов
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският пилот Никола Цолов ще направи своя дългоочакван дебют във Формула 2 преди края на сезона. Той ще се състезава в последните два кръга от първенството — в Катар и Абу Даби.

Цолов ще продължи да кара за отбора на Кампос Рейсинг, с който постигна силни резултати във Формула 3, включително вицешампионската титла за 2025 година.

„Имам да уча много в тези два уикенда — процедурите в бокса, управлението на колата с новите спирачки и поведението ѝ на студени гуми. И двете писти са ми непознати, но съм мотивиран да се представя добре и да натрупам опит“, сподели Никола.

Финалът на сезона във Формула 2 включва общо четири състезания — по едно основно и едно спринтово в двата уикенда (29–30 ноември и 6–7 декември).

След края на надпреварите в Абу Даби ще се проведат тестове с пилотите от Формула 1 и Формула 2, където Никола ще има възможност да покаже потенциала си и пред екипите от най-високото ниво на моторните спортове.

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
2
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"
3
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
4
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
6
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Спорт

7 медала за българските бойци в Сърбия
7 медала за българските бойци в Сърбия
Лионел Меси посети Камп Ноу Лионел Меси посети Камп Ноу
Чете се за: 00:47 мин.
Подготовка на Мексико за Световното първенство по футбол Подготовка на Мексико за Световното първенство по футбол
Чете се за: 00:30 мин.
Скандалът с незаконни залагания в Турция се разраства Скандалът с незаконни залагания в Турция се разраства
Чете се за: 00:45 мин.
Националният отбор по футбол се подготвя за предстоящите квалификации Националният отбор по футбол се подготвя за предстоящите квалификации
Чете се за: 00:22 мин.
Росица Денчева с обрат и победа в Ираклион Росица Денчева с обрат и победа в Ираклион
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село Врачеш
С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл" Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ