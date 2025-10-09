БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 00:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:12 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Къртев ще носи екипа на волейболния ПАОК

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Центърът стана съотборник с друг българин в състава на гърците.

Николай Къртев
Снимка: Facebook: ВК Хебър Пазарджик / VC Hebar Pazardzhik
Слушай новината

Николай Къртев продължава своята кариера в Гърция. Българският волейболист подписа с елитния ПАОК, обявиха от клуба. Централният блокировач бе представен за ново попълнение, като ще бъде съотборник с друг българин – Николай Колев, който ще играе с екипа на гърците и през 2025/2026.

През миналия сезон Къртев бе част от Лви Прага, където триумфира с титлата и Купата на Чехия.

"Много съм щастлив, че се присъединявам към ПАОК. Горд съм, че ще играя за такъв клуб, един от най-големите в Гърция. Вярвам, че присъствието на Колев в състава ще направи адаптацията ми много бърза, защото освен сънародник, той е и добър мой приятел", коментира 204-сантиметровият волейболист.

"Идването ми в ПАОК е в сезона, в който клубът ще празнува 100-годишен юбилей. Това ми дава допълнителна мотивация и искам да запиша името си в богатата история на ПАОК и особено в предстоящата кампания. Нямам търпение да започнем и да спечелим трофеи", добави той.

Къртев е играл зад граница също така във френския Тулуза и в турския Аркас Спор Измир, а в България е защитавал цветовете на Виктория Волей, Монтана, Нефтохимик, Хебър и Локомотив Пловдив. Той има и мачове в националния отбор на България, но не беше част от селекцията на "трикольорите", която спечели сребърен медал на световното първенство във Филипините в края на септември.

ПАОК през миналия сезон достигна до финала в турнира за купата на Гърция, а в първенството отпадна на полуфиналите.

#Николай Къртев #ВК ПАОК

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
2
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
3
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
4
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
5
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Волейбол

Столична община отпусна половин милион лева на София за домакинство на Евроволей 2026
Столична община отпусна половин милион лева на София за домакинство на Евроволей 2026
Нефтохимик 2010 и Дея Спорт ще спорят на финала за Купата на Бургас Нефтохимик 2010 и Дея Спорт ще спорят на финала за Купата на Бургас
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на София иска европейското първенство по волейбол през 2026-а да се проведе в София, а не във Варна Кметът на София иска европейското първенство по волейбол през 2026-а да се проведе в София, а не във Варна
Чете се за: 02:52 мин.
ВК Левски ще участва в приятелски турнир в Гърция ВК Левски ще участва в приятелски турнир в Гърция
Чете се за: 00:50 мин.
Борислава Съйкова остава в Марица Борислава Съйкова остава в Марица
Чете се за: 00:57 мин.
Тодор Алексиев ще води мъжкия тим на ВК Хебър Тодор Алексиев ще води мъжкия тим на ВК Хебър
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се"
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София,...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Подготвя се превантивна евакуация в Русенско Подготвя се превантивна евакуация в Русенско
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:25 мин.
По света
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
По света
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ