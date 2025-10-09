Николай Къртев ще носи екипа на волейболния ПАОК

Николай Къртев продължава своята кариера в Гърция. Българският волейболист подписа с елитния ПАОК, обявиха от клуба. Централният блокировач бе представен за ново попълнение, като ще бъде съотборник с друг българин – Николай Колев, който ще играе с екипа на гърците и през 2025/2026.

През миналия сезон Къртев бе част от Лви Прага, където триумфира с титлата и Купата на Чехия.

"Много съм щастлив, че се присъединявам към ПАОК. Горд съм, че ще играя за такъв клуб, един от най-големите в Гърция. Вярвам, че присъствието на Колев в състава ще направи адаптацията ми много бърза, защото освен сънародник, той е и добър мой приятел", коментира 204-сантиметровият волейболист.

"Идването ми в ПАОК е в сезона, в който клубът ще празнува 100-годишен юбилей. Това ми дава допълнителна мотивация и искам да запиша името си в богатата история на ПАОК и особено в предстоящата кампания. Нямам търпение да започнем и да спечелим трофеи", добави той.

Къртев е играл зад граница също така във френския Тулуза и в турския Аркас Спор Измир, а в България е защитавал цветовете на Виктория Волей, Монтана, Нефтохимик, Хебър и Локомотив Пловдив. Той има и мачове в националния отбор на България, но не беше част от селекцията на "трикольорите", която спечели сребърен медал на световното първенство във Филипините в края на септември.

ПАОК през миналия сезон достигна до финала в турнира за купата на Гърция, а в първенството отпадна на полуфиналите.