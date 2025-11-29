БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦПВК записа лесна победа срещу Драгоман в женския волейболен елит

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

ЦПВК изравни ЦСКА в класирането.

ЦПВК
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

ЦПВК се изравни с ЦСКА на третото място в класирането на българското първенство по волейбол за жени, след като записа победа с 3:0 (25:17, 25:14, 25:17) срещу Драгоман като домакин.

ЦПВК и ЦСКА са с по 15 точки, а "червените" играят утре в мач от седмия кръг на лигата. Съперник е Марица Пловдив.

ЦПВК позволи на Драгоман да води само в първите три разигравания на втория гейм и доминираше в остатъка от мача, за да запише петата си победа. Драгоман е шести в класирането с 12 точки.

#ВК ЦПВК

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
1
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
2
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
3
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
4
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен
5
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената...
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност
6
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Волейбол

Левски спечели столичното дерби със Славия в мъжкия волейболен елит
Левски спечели столичното дерби със Славия в мъжкия волейболен елит
Локомотив Новосибирск и Симеон Николов се върнаха към победите в руското първенство Локомотив Новосибирск и Симеон Николов се върнаха към победите в руското първенство
Чете се за: 00:42 мин.
Гледайте срещата от НВЛ за жени ЦСКА – Марица в неделя по БНТ 3 Гледайте срещата от НВЛ за жени ЦСКА – Марица в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре
Чете се за: 00:52 мин.
Бриджит Баджакова: Със сигурност не съм разочарована от днешния ден Бриджит Баджакова: Със сигурност не съм разочарована от днешния ден
Чете се за: 01:17 мин.
Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк"
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила Села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Военният министър за края на войната в Украйна: Не съм оптимист, че...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си четвърто място...
Чете се за: 01:35 мин.
Ски скокове
106,286 километра без да спреш: Хуманоиден робот постави световен...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия в Турция пред вярващи в...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ