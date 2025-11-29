ЦПВК записа лесна победа срещу Драгоман в женския волейболен елит

ЦПВК се изравни с ЦСКА на третото място в класирането на българското първенство по волейбол за жени, след като записа победа с 3:0 (25:17, 25:14, 25:17) срещу Драгоман като домакин.

ЦПВК и ЦСКА са с по 15 точки, а "червените" играят утре в мач от седмия кръг на лигата. Съперник е Марица Пловдив.

ЦПВК позволи на Драгоман да води само в първите три разигравания на втория гейм и доминираше в остатъка от мача, за да запише петата си победа. Драгоман е шести в класирането с 12 точки.