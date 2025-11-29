БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Левски спечели столичното дерби със Славия в мъжкия волейболен елит

Спорт
"Сините" се изравниха с лидера в класирането Нефтохимик.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Тодор Скримов записа впечатляващите пет аса и изведе Левски до победа с 3:0 (25:15, 25:19, 25:22) срещу Славия в мач от седмия кръг на българското първенство по волейбол за мъже. Така "сините" се изкачиха на второ място в класирането с 14 точки, колкото има и лидерът Нефтохимик 2010 Бургас.

Скримов добави шест точки в атака за водещите в двубоя 11, колкото записа и Давид Барутов за Славия. "Белите" обаче останаха на предпоследно място с една победа през сезона.

Левски позволи на Славия да води само в рамките на две разигравания във втория гейм, а в останалата част от мача "сините" доминираха. Шампионите спечелиха на 15 и 19 точки първите две части и в третата също се сдобиха със сериозна преднина, която "белите" стопиха до една точка при 18:19.

Лазар Бучков и Скримов обаче възстановиха преднината на Левски и последният даде мачбол при 24:22, от който "сините" се възползваха. Това се случи с втората блокада в мача на Светослав Гоцев.

Така Левски се изравни с лидера в класирането Нефтохимик, който победи "сините" на старта на сезона. Бургазлии са с мач по-малко и ще го изиграят утре като гости на Монтана.

#ВК Славия #ВК Левски

