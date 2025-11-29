Локомотив Новосибирск и Симеон Николов се върнаха към победите в руското първенство

Воденият от Пламен Константинов отбор на Локомотив Новосибирск победи с 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) гейма състава на Оренбург в среща от 10-ия кръг на волейболното първенство на Русия.

Като титуляр за "железничарите" игра разпределителят Симеон Николов. Българският национал се отчете с четири точки на сметката си.

За Локомотив това е девети успех, с който новосибирци остават на върха в класирането.

Иля Казаченков със 17 точки бе най-резултатен за победителите, докато за Оренбург, който е на 11-о място в класирането с три победи и седем поражения, Вадим Юцкевич завърши с 9 точки.