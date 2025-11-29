БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с...
Чете се за: 02:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Локомотив Авиа се изкачи начело на волейболната Суперлига с успех над Пирин

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Категорична домакинска победа за пловдивчани.

Локомотив Авиа
Снимка: Startphoto.bg
Локомотив Авиа Пловдив се изкачи начело в класирането на волейболното първенство на България за мъже, след като спечели с 3:0 (25:23, 25:22, 25:16) срещу Пирин Разлог в мач от седмия кръг. Пловдивчани са равни по точки с Нефтохимик 2010 Бургас и Левски с по 14.

Жулиен Георгиев бе най-резултатен в мача с 14 точки за Локомотив, след като записа три аса, десет пункта на атака и една блокада. Капитанът Тодор Вълчев също бе с три точки на сервис и сбор от 11, с колкото завърши и Ивайло Дамянов. По десет точки за Пирин записаха Костадин Гаджанов и Мариян Наков.

Локомотив спечели оспорвани първи две части на 23 и 22 точки, но в последната бе доминатор на игрището. Пловдивчани направиха две дълги серии от точки за 24:12 и получиха мачбол, но Пирин спечели следващите четири разигравания. Всичко обаче приключи на атака през Дамянов, който отбеляза 11-ата си точка.

Пирин остава шести в класирането с девет точки и пет зад лидерите Локомотив, Нефтохимик и Левски.

#ВК Локомотив Авиа #ВК Пирин Разлог

Левски спечели столичното дерби със Славия в мъжкия волейболен елит
Левски спечели столичното дерби със Славия в мъжкия волейболен елит
ЦПВК записа лесна победа срещу Драгоман в женския волейболен елит ЦПВК записа лесна победа срещу Драгоман в женския волейболен елит
Чете се за: 00:37 мин.
Локомотив Новосибирск и Симеон Николов се върнаха към победите в руското първенство Локомотив Новосибирск и Симеон Николов се върнаха към победите в руското първенство
Чете се за: 00:42 мин.
Гледайте срещата от НВЛ за жени ЦСКА – Марица в неделя по БНТ 3 Гледайте срещата от НВЛ за жени ЦСКА – Марица в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре
Чете се за: 00:52 мин.
Бриджит Баджакова: Със сигурност не съм разочарована от днешния ден Бриджит Баджакова: Със сигурност не съм разочарована от днешния ден
Чете се за: 01:17 мин.

Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
"След новините": Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища "След новините": Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
Чете се за: 13:15 мин.
У нас
Задържаха мъжа, обрал звукозаписното студио на ансамбъл...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Как фалшив положителен тест за наркотици остави без работа и без...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Украинска делегация отпътува за САЩ, за да продължи преговорите за...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
