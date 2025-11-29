Локомотив Авиа се изкачи начело на волейболната Суперлига с успех над Пирин

Локомотив Авиа Пловдив се изкачи начело в класирането на волейболното първенство на България за мъже, след като спечели с 3:0 (25:23, 25:22, 25:16) срещу Пирин Разлог в мач от седмия кръг. Пловдивчани са равни по точки с Нефтохимик 2010 Бургас и Левски с по 14.

Жулиен Георгиев бе най-резултатен в мача с 14 точки за Локомотив, след като записа три аса, десет пункта на атака и една блокада. Капитанът Тодор Вълчев също бе с три точки на сервис и сбор от 11, с колкото завърши и Ивайло Дамянов. По десет точки за Пирин записаха Костадин Гаджанов и Мариян Наков.

Локомотив спечели оспорвани първи две части на 23 и 22 точки, но в последната бе доминатор на игрището. Пловдивчани направиха две дълги серии от точки за 24:12 и получиха мачбол, но Пирин спечели следващите четири разигравания. Всичко обаче приключи на атака през Дамянов, който отбеляза 11-ата си точка.

Пирин остава шести в класирането с девет точки и пет зад лидерите Локомотив, Нефтохимик и Левски.