Николов запали искрата за първа победа на Лубе на полуфиналите

Българският национал за пореден път попадна под светлините на прожекторите за Кучине Лубе Чивитанова, който изравни полуфиналната серия с Верона.

Александър Николов отново бе големият двигател и поведе Кучине Лубе Чивитанова към първи успех във втория кръг от плейофите на италианската Суперлига. Българинът и неговите съотборници се наложиха над Рана Верона с 3:1 (26:24, 25:21, 21:25, 25:22) във втората полуфинална среща, изиграна в „Евросуле Форум„.

По този начин селекцията на Джампаоло Медей намери сили да се върне в играта и да изравни серията до 1:1 победи. Чивитанова взе надмощие още през първите два гейма по пътя към успеха.

Третият мач ще бъде на 11 април (събота), когато Николов и компания отново ще бъдат гости.


Откриващият гейм стартира равностойно и поделеното надмощие продължи до самия край. Именно тогава гостите нанесоха своя решаващ удар след 26:24. Втората част премина до известна степен по идентичен сценарии до средата, но това не спря гостуващия тим да сътвори нов силен край и след 25:21 да поведе с 2:0 в общия резултат.

Третият гейм вървеше точка за точка до 20:20. Впоследствие домакините демонстрираха повече аргументи и надигнаха глава, спечелвайки го с 25:21. Чивитанова постави мощно начало на четвъртата част и материализира това в убедителна преднина. Отборът от Верона показа зъби и се върна на няколко пъти, а в самия край постави равенството на таблото, но три поредни точки пратиха успеха за гостите след 25:22.

Александър Николов спази традицията и поведе колоната на реализаторите за Лубе. Българският национал заби 18 точки ((2 блока, 46% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +4) за победата. Освен това посрещачът премина котата от 600 точки през сезона в италианския волейболен елит.

Матиа Ботоло наниза 12 точки от неговите съотборници, Ерик Льопки прибави 11.

Нумори Кейта отвърна с 16 точки за Верона. Дарлан Соуса приключи с 11.

#Италианска волейболна Суперлига 2025/2026 #Кучине Лубе Чивитанова #ВК Верона # Александър Николов

