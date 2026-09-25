Нито един процес от строителството не е допринесъл за аварията на водопровода в "Апарухово", заявяват от строителната фирма

Нито един процес от строителството не е допринесъл за аварията на водопровода и дружеството инвеститор и строител на обекта няма вина и не може да носи отговорност относно дефектиралия водопровод.

Това заявяват в позиция до медиите от строителната фирма, във връзка със свляклата се земна маса и пропадането на улица във варненския квартал „Аспарухово“.

Строителят посочва още, че на 18 септември е започнал теч, причинен от спукан етернитов магистрален водопровод, по улицата в южната част на строителната площадка, която не се ползва за достъп до обекта с машини и техника.

В резултат на това и поради голямото налягане на водопровода, течът се е увеличил и под напор започна да навлиза към строителната ни площадка, като единствено укрепителната стена задържа цялата земна маса, която той подкопа, пишат от компанията.

Въпреки деформациите си шлицовата стена и до момента поема изключителния товар на срутените земни маси и задържа пътя, подчертава изпълнителят и допълва, че преди започване на изкопните работи са били изпълнени три сондажни кладенеца, от които през целия период преди и по време на изпълнение на укрепителните и изкопните работи се е извършвало денонощно водочерпене.

Строителят настоява независимата комисия да констатира дали има промяна в налягането в мрежата, която е допринесла за аварията.

От фирмата коментират още, че разрешението за строеж е издадено с входирани и одобрени технически проекти до кота ±0,00 и идеен проект за цялата сграда и посочват, че твърденията, че строежът е незаконен, не отговарят на истината.