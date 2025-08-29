Норис спечели първата тренировка за Гран при на Нидерландия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Втората тренировка е насрочена за по-късно днес, като има голяма вероятност да вали дъжд.

Ландо Норис
Снимка: БТА
Слушай новината

Сезонът във Формула 1 беше подновен след четириседмична лятна почивка по познатия начин - дуото на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри оглавиха подреждането в първата свободна тренировка преди Гран при на Нидерландия. Норис направи най-бърза обиколка от 1:10.278 минути на 4,259-километровата писта "Зандвоорт".

Лидерът в класирането при пилотите Пиастри беше с 0.292 секунди по-бавен от британеца, а Ланс Строл от Астън Мартин изостана с 0.501 секунди на трето място, точно пред съотборника си Фернандо Алонсо.

Местният любимец и действащ шампион Макс Верстапен от Ред Бул се нареди шести, а пилотите на Ферари - Шарл Льоклер и Люис Хамилтън бяха съответно 14-и и 15-и, с повече от 1.6 секунди изоставане.

Сесията беше спряна за кратко с червен флаг, когато Кими Антонели от Мерцедес катастрофира, точно след като Хамилтън и Юки Цунода (Ред Бул) се завъртяха.

Пиастри води в шампионата на Формула 1 с 9 точки пред Ландо Норис, който спечели три от последните четири състезания.

Втората тренировка е насрочена за по-късно днес, като има голяма вероятност да вали дъжд. Последната тренировка и квалификацията предстоят в събота, а 15-ото от 24-те състезания за сезона - в неделя.

#Формула 1 сезон 2025 #Гран При на Нидерландия #Ландо Норис #Макларън #Оскар Пиастри

