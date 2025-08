Норис удържа на натиска на Пиастри и спечели на "Хунгароринг"

Ландо Норис с Макларън спечели състезанието за Голямата награда на Унгария, 14-и кръг за сезона във Формула 1. Британецът изпревари с едва шест десети от секундата съотборника си Оскар Пиастри, който не спря да го атакува до самия край, а на третото място завърши Джордж Ръсел с Мерцедес.

Голямото разочарование обаче бе за потеглилия от полпозишън Шарл Льоклер. Пилотът на Ферари бе лидер в състезанието до 40-ата от общо 70 обиколки на пистата "Хунгароринг", но грешен избор на стратегия в тима на "черните кончета" го лиши не само от победата, но и от място на подиума и той остана четвърти.

С успеха си Норис съкрати изоставането си от Пиастри на върха в класирането при пилотите на само девет точки. Основната причина за успеха на британеца обаче се оказа неговата стратегия за едно спиране в бокса, докато всички останали пилоти в челото минаха през бокса по два пъти.

Състезанието започна по план, като дъжд над пистата нямаше, но заради облачността температурите бяха сравнително ниски и това накара повечето пилоти да заложат на средномеките гуми, които впоследствие да сменят с твърди. В първия завой Льоклер успя да запази лидерската си позиция, въпреки яростните атаки на пилотите зад него, най-вече на австралиеца Пиастри. Ветеранът Фернандо Алонсо с Астън Мартин направи чудесен старт и заедно с Джордж Ръсел от Мерцедес успяха да свялят Норис от третата на петата позиция в първата обиколка от състезанието.

Първите влизания в бокса в челото на колоната започнаха между 19-ата и 21-ата обиколка, като Пиастри първи реши да смени средномеките гуми с твърдите. Две обиколки по-късно същото направи и лидерът в колоната Льоклер, а от Макларън решиха да оставят Норис на пистата със средномеките гуми максимално дълго. Британецът влезе за първата си смяна чак в 31-ата обиколка, а Фернандо Алонсо бе последният от пилотите в челото, който стори това - в 40-ата обиколка.

Изненадващо още в следващата обиколка - 41-ата, от Ферари повикаха Льоклер за втора смяна на гумите, след която той излезе четвърти, точно зад Ландо Норис. Зад болида на Ферари пък бе световният шампион Макс Верстапен с Ред Бул, но на близо половин минута изоставане. Льоклер изрази сериозно учудване от решението да бъде повикан в бокса точно в този момент, но се подчини на заповедта.

Влизането на монегаска в бокса задвижи втория цикъл от смени на гумите и след него в бокса се озова Джордж Ръсел. Оскар Пиастри се задържа няколко обиколки начело на колоната, преди да влезе за смяна и да остави съотборника си Норис на върха.

LAP 51/70



Piastri reels in Leclerc and goes P2



He's got 19 laps to chase down his team mate for the win!#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/WHTvmn3otZ