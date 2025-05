Новак Джокович постигна категорична победа на старта в Париж

Новак Джокович се класира за втория кръг на Ролан Гарос. Трикратният шампион от Откритото първенство по тенис на Франция - 2016, 2021 и 2023, победи американеца Макензи Макдоналд с 6:3, 6:3, 6:3 за часа и 58 минути игра.

"Джокерът", който влезе в надпреварата в приповдигнато настроение след завоюването на юбилейната титла №100 в кариерата в Женева, надигра опонента, след като реализира общо пет пробива. По-голямата част от срещата се игра на затворен покрив заради дъжд във френската столица, но това не попречи на Ноле да бъде по-добрият от двамата тенисисти на корта. Той отрази четири от петте точки за пробив пред Макдоналд, включително три поредни на собствен сервис в шестия гейм на втория сет.

