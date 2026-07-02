БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новак Джокович продължава към третия кръг на Уимбълдън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Сърбинът се наложи над Стефанос Циципас в три сета

Новак Джокович
Снимка: БТА
Слушай новината

Новак Джокович се класира за третия кръг на Откритото първенство по тенис на Великобритания. Седемкратният шампион, който е поставен под №7, победи с 6:3, 6:4, 6:2 Стефанос Циципас.

Сърбинът не срещна трудности и в трите сета срещу гръцкия си опонент, който не можа да окаже сериозна съпротива на централния корт.

Джокович, който ще играе за 20-ти път в тази фаза на Уимбълдън, спаси общо пет точки за пробив в полза на Циципас през целия двубой, продължил час и 40 минути.

Това е 13-ти успех в общо 15 двубоя за сръбския тенисист срещу преследвания от контузии в последните сезони Стефанос Циципас.

"Чувствам се много щастлив, удовлетворен и радостен на корта, когато играя по този начин. Набрах инерцията и просто се стремях към моите удари. Бях малко по-спокоен, с малко по-малко напрежение в главата", заяви бившият шампион в интервюто на корта след края на мача.

В следващия кръг 39-годишният Новак Джокович ще се изправи срещу №25 в схемата Артюр Риндеркнех. Французинът победи в три части с 6:4, 7:6 (1), 6:3 американеца Мартин Дам.

Третият в схемата Феликс Оже-Алиасим също продължава напред в турнира. Канадецът победи със 7:6 (2), 6:3, 7:5 хърватина Дино Призмич. В следващия кръг четвъртфиналистът от 2021 година в Лондон ще играе срещу американския квалификант Майкъл Чжън, победил Николас Мехия от Колумбия със 7:6 (4), 6:7 (8), 6:1, 6:4.

Жоао Фонсека също се класира за третия кръг. Поставеният под №24 бразилец елиминира Йеспер де Йонг от Нидерландия в три сета с 6:1, 7:5, 6:4. Следващият съперник на Фонсека е Роман Сафиулин. Руснакът победи драматично с 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (5) Ботик ван де Зандсхулп.

Двубоят между двамата испанци Рафаел Ходар и Пабло Кареньо-Буста беше прекъснат заради тъмнина. Поставеният под №23 Ходар водеше с 2:1 в четвъртия сет, но Кареньо-Буста има преднина след 6:3, 3:6, 6:1 в предишните три части.

#Уимбълдън 2026 #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
2
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
3
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Дъжд и понижение на температурите в сряда
4
Дъжд и понижение на температурите в сряда
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас - Малко Търново
5
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас -...
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ "Хемус" до Велико Търново
6
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
4
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
5
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Тенис

Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир във Франция
Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир във Франция
Наоми Осака превръща всяка поява на Уимбълдън в модно шоу Наоми Осака превръща всяка поява на Уимбълдън в модно шоу
Чете се за: 02:02 мин.
Яник Синер продължава защитата на титлата си на Уимбълдън Яник Синер продължава защитата на титлата си на Уимбълдън
Чете се за: 02:05 мин.
Дан Еванс се сбогува с тениса на кортовете на Уимбълдън Дан Еванс се сбогува с тениса на кортовете на Уимбълдън
Чете се за: 02:10 мин.
Арина Сабаленка и Наоми Осака продължават уверено към третия кръг на Уимбълдън Арина Сабаленка и Наоми Осака продължават уверено към третия кръг на Уимбълдън
Чете се за: 01:47 мин.
Три българки стартираха с победи на турнира в Куршумлийска баня Три българки стартираха с победи на турнира в Куршумлийска баня
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ) Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари в бивш завод в Мизия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Ескортираният самолет: Фалшив сигнал задейства най-строгата...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
С послание за мир: Двама души се качиха на върха на Емпайър Стейт...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ