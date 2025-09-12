Новият албум на Ед Шийрън излиза на музикалния пазар

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По света
Снимка: БТА
Британският изпълнител Ед Шийрън, който започва световно турне в Европа през декември, издава днес новия си албум "Play".

Това е осмият студиен албум на 34-годишния изпълнител, който се радва на огромен успех през последното десетилетие във Великобритания и по света. Албумът, с розова обложка, включва песните "Sapphire", "Azizam", "A Little More" и др.

Последният албум на Шийрън "Autumn Variations" е от 2023 г. С песни, повлияни от фолк, хип-хоп, поп, денс, соул и рок стиловете, той е шестият най-слушан изпълнител в платформата Спотифай. Песента му от 2017 г. "Shape of You" е една от най-стриймваните в света, според платформата.

Артистът, израснал в Източна Англия, разкри тази седмица, че се готви да живее временно в Съединените щати:

"Чувствам се сякаш съм единственият човек, който се мести в Съединените щати", пошегува се той в интервю за подкаста "The 2 Johnnies". "Определено не искам да пътувам между Лондон и Сан Диего", написа той в Инстаграм от Калифорния.

Шиирън отрече да е мотивиран от данъчни причини:

"Ще продължа да плащам данъците си във Великобритания, тъй като там живея", написа артистът.

Турнето му ще започне в Париж на 1 декември, след което ще продължи в Германия, Великобритания и Ирландия. На 31 август 2024 г. Ед Шийрън изнесе концерт на Националния стадион "Васил Левски" пред 60 000 души.

