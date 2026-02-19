Новият министър на транспорта и съобщенията: Ще работя за повишаване на доверието в институцията

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов официално пое ръководството на министерството от Гроздан Караджов.

„Ще работя за повишаване на доверието в институцията и ускоряване на работата на всички нива“, заяви министър Исмаилов при приемането на поста. „Провеждането на честни и прозрачни избори е основен ангажимент на правителството и наша задача в следващите месеци“, подчерта министър Исмаилов.

По думите му предстои извършване на цялостен анализ на дейността на Министерството на транспорта и съобщенията, с цел ускоряване на работата.

„Ще работя за постигане на честна и прозрачна администрация с висок капацитет, която служи в интерес на гражданите при разходване на публичните средства“, заяви още Корман Исмаилов.

От своя страна Гроздан Караджов заяви, че предава подредена система и започнати ключови реформи, като изрази надежда новото ръководство да продължи работата по тях