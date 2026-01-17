Ново пиано за мечтите на младите музиканти в Бургас

В Бургас се проведе благотворителен концерт с важна мисия – да се съберат средства за нов концертен роял за Музикалното училище „Проф. Панчо Владигеров“.

На сцената излязоха ученици и професионални музиканти, които показаха, че музиката може не само да вдъхновява, но и да помага. Всички свириха с една обща цел – бъдещите пианисти да имат по-добри условия за обучение и изява.

Младите музиканти споделиха, че качественият инструмент е изключително важен, защото влияе на звука, техниката и увереността им по време на изпълнение.

До момента са събрани около 18 000 евро, но за новия роял са нужни още средства. Организаторите се надяват, че с подкрепата на повече хора мечтата скоро ще стане реалност.