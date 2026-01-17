БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ново пиано за мечтите на младите музиканти в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Запази
благотворителен концерт бургас събиране средства роял музикалното училище
Слушай новината

В Бургас се проведе благотворителен концерт с важна мисия – да се съберат средства за нов концертен роял за Музикалното училище „Проф. Панчо Владигеров“.

На сцената излязоха ученици и професионални музиканти, които показаха, че музиката може не само да вдъхновява, но и да помага. Всички свириха с една обща цел – бъдещите пианисти да имат по-добри условия за обучение и изява.

Младите музиканти споделиха, че качественият инструмент е изключително важен, защото влияе на звука, техниката и увереността им по време на изпълнение.

До момента са събрани около 18 000 евро, но за новия роял са нужни още средства. Организаторите се надяват, че с подкрепата на повече хора мечтата скоро ще стане реалност.

Последвайте ни

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
2
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
3
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
4
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
5
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в...
Тома Биков: Можем да бъдем ефективни и в управление, и в опозиция
6
Тома Биков: Можем да бъдем ефективни и в управление, и в опозиция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: У нас

Перник се превърна в сцена на маски и звънци – започна „Сурва 2026“
Перник се превърна в сцена на маски и звънци – започна „Сурва 2026“
Откраднати антики се завърнаха в музея в Разград Откраднати антики се завърнаха в музея в Разград
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Антоновден! Празнуваме Антоновден!
Чете се за: 01:10 мин.
Урок по родолюбие далеч от България – деца в Англия учат за Васил Левски Урок по родолюбие далеч от България – деца в Англия учат за Васил Левски
Чете се за: 00:22 мин.
Интернет се превръща в рисково място за все повече деца Интернет се превръща в рисково място за все повече деца
Чете се за: 00:42 мин.
В основно училище в село Труд е открит модерен STEM център В основно училище в село Труд е открит модерен STEM център
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ловеч
Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ловеч
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Касите на БНБ отново работят извънредно днес Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Николай Младенов в центъра на световната дипломация Николай Младенов в центъра на световната дипломация
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Подменят 150 трамвая в София с нови
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Празнуваме Антоновден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ