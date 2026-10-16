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Ново трасе ще свързва Свищов с магистралата „Русе - Велико Търново“

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До 16 ноември се подават оферти за разширен идеен проект за изграждането на отсечката

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Снимка: БГНЕС/Архив
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Ново трасе ще свързва Свищов с АМ „Русе - Велико Търново“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания за новото трасе, като прогнозната ѝ стойност е 600 000 евро без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 16 ноември.

Целта на поръчката е да се разшири транспортната достъпност на Свищов до главните транспортни артерии – АМ „Хемус“ и АМ „Русе - Велико Търново“, чрез изграждане на нов път. Трасето е ключов елемент за развитието на националната и на европейската транспортна мрежа.

Реализирането на проекта е пряко свързано и с фериботната линия Свищов – Зимнич и Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов, който се превръща в основен двигател на икономическия растеж и инвестиционната активност, както на общинско, така и на регионално ниво.

Новият път ще преминава през областите Велико Търново и Русе. За реализацията му са изготвени два проектни варианта на трасе.

Вариант 1 е с приблизителна дължина около 25 км, а Вариант 2 е около 33 км.

Проектантските работи ще се изпълняват в три междинни етапа, като срокът им за реализация е 430 календарни дни. Разпределени по 200 календарни дни за първи и втори етап и 30 календарни дни за трети.

Изграждането на нов път, свързващ Свищов с бъдещата АМ „Русе - Велико Търново“, е съвместна идея на АПИ и община Свищов.

През април 2025 г. идеята е представена за финансиране пред Управляващия орган на Програма Интеррег VI A Румъния - България 2021 - 2027, Приоритет 4 „Интегриран регион“ и има възможност да получи финансиране при освобождаване на финансов ресурс.

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