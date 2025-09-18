НС задължи "Български пощи" да извършват универсалната пощенска услуга още 5 години

Парламентът удължи с пет години срока, за който на "Български пощи" ЕАД се възлага задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, считано от 30 декември 2025 г. Това стана с приемането на второ четене на промени в Закона за пощенските услуги.

Според измененията извършването на универсалната пощенска услуга представлява несправедлива финансова тежест за "Български пощи" ЕАД, за което дружеството ще се компенсира от държавата.

В мотивите вносителят на промените – Министерският съвет, посочва, че с цел оздравяване и финансово стабилизиране на "Български пощи" ЕАД е изготвен План за преструктуриране на компанията. Планът е представен по установения ред в Европейската комисия.

Сред основните изисквания на ЕК е българската държава да гарантира поне за срока на Плана за преструктуриране изпълнението на универсалната пощенска услуга от "Български пощи". В тази връзка настоящият законопроект предвижда срокът на задължението да се удължи с пет години, считано от 30 декември 2025 г.

Удължаването на срока на възлагане на задължението за изпълнение на универсалната пощенска услуга се обосновава и с необходимостта от гарантиране на нейното предоставяне от страна на държавата, като по този начин, според вносителите, ще се осигури достъп до пощенско обслужване за хората от най-отдалечените, труднодостъпни и рядко населени райони.

Задължението за извършване на универсалната пощенска услуга вече ще се възлага не със закон, а с акт на Министерския съвет, предвиждат още приетите законови промени. До приемането на акта за възлагане на услугата на "Български пощи" ЕАД, дружеството има задължението за извършване на универсалната пощенска услуга по досегашния ред.