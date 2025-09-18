БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НС задължи "Български пощи" да извършват универсалната пощенска услуга още 5 години

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

Изготвен е план за преструктуриране на дружеството

български пощи
Снимка: Архив
Слушай новината

Парламентът удължи с пет години срока, за който на "Български пощи" ЕАД се възлага задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, считано от 30 декември 2025 г. Това стана с приемането на второ четене на промени в Закона за пощенските услуги.

Според измененията извършването на универсалната пощенска услуга представлява несправедлива финансова тежест за "Български пощи" ЕАД, за което дружеството ще се компенсира от държавата.

В мотивите вносителят на промените – Министерският съвет, посочва, че с цел оздравяване и финансово стабилизиране на "Български пощи" ЕАД е изготвен План за преструктуриране на компанията. Планът е представен по установения ред в Европейската комисия.

Сред основните изисквания на ЕК е българската държава да гарантира поне за срока на Плана за преструктуриране изпълнението на универсалната пощенска услуга от "Български пощи". В тази връзка настоящият законопроект предвижда срокът на задължението да се удължи с пет години, считано от 30 декември 2025 г.

Удължаването на срока на възлагане на задължението за изпълнение на универсалната пощенска услуга се обосновава и с необходимостта от гарантиране на нейното предоставяне от страна на държавата, като по този начин, според вносителите, ще се осигури достъп до пощенско обслужване за хората от най-отдалечените, труднодостъпни и рядко населени райони.

Задължението за извършване на универсалната пощенска услуга вече ще се възлага не със закон, а с акт на Министерския съвет, предвиждат още приетите законови промени. До приемането на акта за възлагане на услугата на "Български пощи" ЕАД, дружеството има задължението за извършване на универсалната пощенска услуга по досегашния ред.

# Народно събрание #"Български пощи" #пощенски услуги

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
4
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
5
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
6
"Зависими", "бухалки" и...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Политика

Асен Василев и Делян Пеевски си размениха остри реплики преди петия вот на недоверие
Асен Василев и Делян Пеевски си размениха остри реплики преди петия вот на недоверие
Предложението дали да се гледа законът за НСО скара депутатите Предложението дали да се гледа законът за НСО скара депутатите
Чете се за: 01:07 мин.
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
Чете се за: 00:40 мин.
Народните избраници и (не)доверието: Гласуването Народните избраници и (не)доверието: Гласуването
Чете се за: 00:50 мин.
ВМЗ - Сопот: Компрометира се не само дружеството, но и България ВМЗ - Сопот: Компрометира се не само дружеството, но и България
Чете се за: 00:37 мин.
ВМЗ - Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите ВМЗ - Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.

Водещи новини

Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ) "Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Асен Василев и Делян Пеевски си размениха остри реплики преди петия...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ