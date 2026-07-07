Няма да се провежда референдум за завода за барут в Карлово, реши съдът

Административният съд окончателно обяви за нищожно решението на Общински съвет – Карлово за провеждане на местен референдум за изграждане на завод за барут в Иганово.

В мотивите си магистратите посочват, че общинските съветници са взели решението без да са налице законовите основания за това.

Според съда поставените въпроси не са от компетентността на местната власт и поради тази причина не могат да бъдат решавани нито от Общинския съвет, нито чрез местен референдум.

Съдът приема, че вместо да насрочи референдум, Общинският съвет е трябвало да откаже провеждането му съгласно закона. Именно затова решението е обявено за нищожно – то няма правно действие.

Решението е постановено по административно дело № 1341/2026 г. и е окончателно, като не подлежи на обжалване.