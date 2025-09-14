БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Областният управител на Разград е с прекратено членство в ГЕРБ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Областният управител на Разград е с прекратено членство в ГЕРБ
Областният управител на област Разград Владимир Димитров е с прекратено членство в ГЕРБ от Изпълнителната комисия на партията по ред причини, основно свързани с устава, съобщи пред представители на медиите областният координатор на ГЕРБ - Разград Михаил Тодоров. По думите му сред причините са неактивност, неплащане на членски внос и други съображения, които са в правомощията на Изпълнителната комисия.

Народният представител от ГЕРБ за Разградски избирателен район Гюнай Хюсмен подчерта, че няма да коментира действията на Владимир Димитров. "Има думи, с които могат да се изразят правилно тези негови действия, но аз ще ги запазя. Хората знаят за какво става въпрос", заяви депутатът. Той добави, че предстои ръководните органи на политическа партия ГЕРБ в област Разград да вземат решения какви изявления ще прави партията като цяло. "Все още не може да говорим от името на разградската организация", допълни Хюсмен.

Изявленията им бяха във връзка с медийни публикации, че областният управител на Разград и бивш координатор на ГЕРБ Владимир Димитров е преминал към "ДПС - Ново начало". На фейсбук страницата на "ДПС-Ново начало" в Разград е публикувано съобщени, че в петък Димитров е присъствал на сбирка на общинската организация на партията на Делян Пеевски.

Самият той не беше открит за коментар. От пресцентъра на областната администрация заявиха за БТА, че евентуално Димитров ще коментира утре.

Потърсен за коментар, областният председател на "ДПС – Нова начало" в Разград Ариф Васви каза, че на този етап няма да коментира действията на Владимир Димитров.

#"ДПС - Ново начало" #Владимир Димитров #областен управител #ГЕРБ #Разград

