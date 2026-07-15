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Облекчават достъпа на сезонни работници от трети страни до пазара на труда у нас

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липса кадри законови промени улеснят достъпа пазара труда работници трети страни
Снимка: илюстративна
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Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, чиято основна цел е да се оптимизират процедурите за достъп до българския пазар на труда на сезонни работници от трети държави за период до 90 дни.

Измененията предвиждат срокът за регистрация за сезонна заетост да се намали от 10 на 3 работни дни. Ускорената процедура ще се прилага за работници, които през последните 5 години поне веднъж са извършвали такъв тип работа в България.

Новите разпоредби предвиждат при кандидатстване за достъп до пазара на труда на гражданин на трета държава да отпадне изискването да се представят копия от лични документи. С промените ще се децентрализира процесът за регистриране на сезонни работници. Предвижда се работодателите да могат да подават декларации за регистрация на тяхната заетост в бюрата по труда в цялата страна, което ще ускори значително процедурата.

С промените националното законодателство на България се привежда в съответствие с изискванията на европейското право и с Директива 2014/36/ЕС за сезонната заетост.

#работници #трети страни

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