Обновиха Дома за стари хора в с. Караисен с близо 1,5 млн. евро

Домът за стари хора в село Караисен е бил обновен с близо 1,5 млн. евро, съобщиха от Община Павликени. Близо 1 247 675 евро са средства от Европейския съюз, а 249 535 евро – национално съфинансиране.

Инвестицията е по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Сградата е изцяло обновена и разширена с пристрояване, изградени са нови жилищни помещения със самостоятелни санитарни възли, дневни, помещения за хранене, рехабилитация и индивидуална работа. Монтиран е нов асансьор, доставено е професионално кухненско оборудване, медицинска техника и мобилна станция за телемедицина.

Максималният брой потребители е 35. От 1 юни потребителите на социалната услуга вече са настанени в обновената сграда, като по време на ремонта временно бяха преместени в село Вишовград.

Ръководителят на проекта инж. Анастасия Вачева посочи, че сградата е построена през 1930 г. и основно преустроена през 1981 г. Социалната услуга се предоставя от 1994 г., като след оттогава не са правени съществени промени във функционалните характеристики на сградата.

В края на 2025 г. в павликенското село Михалци започна и изграждането на две сгради за резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция.