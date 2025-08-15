Община Варна съобщи за промяна в движението поради градското дерби

Заради варненското дерби от 5-ия кръг на Първа лига между Спартак 1918 Варна и Черно море ще има промени в движението във Варна, съобщиха от общината.

Поради организираното от феновете на "моряците" шествие утре, 16 август, от 17:40 до 18:30 часа ще бъде преустановено движението на автомобили по бул. „Цар Освободител“ в участъка от кръстовището с бул. „Княз Борис I“ до кръстовището с ул. „Кирил Шиваров“.

От 17:30 часа до приключване на мероприятието (около 22:00 ч.) ще бъде преустановено движението по ул. „Кирил Шиваров“ в отсечката между ул. „Дойран“ и бул. „Цар Освободител“.

Промените ще бъдат осигурени и регулирани от екипи на Областната дирекция на полицията във Варна.

Срещата между Спартак 1918 Варна и Черно море е утре от 19:00 часа на стадион „Спартак“.

Преди мача домакините са с три равенства, едно поражение и все още без успех. Черно море пък записа две победи и две равенства и е с 8 точки в актива си.