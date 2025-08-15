БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 01:37 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Община Варна съобщи за промяна в движението поради градското дерби

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази
Черно море - Спартак Варна
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Заради варненското дерби от 5-ия кръг на Първа лига между Спартак 1918 Варна и Черно море ще има промени в движението във Варна, съобщиха от общината.

Поради организираното от феновете на "моряците" шествие утре, 16 август, от 17:40 до 18:30 часа ще бъде преустановено движението на автомобили по бул. „Цар Освободител“ в участъка от кръстовището с бул. „Княз Борис I“ до кръстовището с ул. „Кирил Шиваров“.

От 17:30 часа до приключване на мероприятието (около 22:00 ч.) ще бъде преустановено движението по ул. „Кирил Шиваров“ в отсечката между ул. „Дойран“ и бул. „Цар Освободител“.

Промените ще бъдат осигурени и регулирани от екипи на Областната дирекция на полицията във Варна.

Срещата между Спартак 1918 Варна и Черно море е утре от 19:00 часа на стадион „Спартак“.

Преди мача домакините са с три равенства, едно поражение и все още без успех. Черно море пък записа две победи и две равенства и е с 8 точки в актива си.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Спартак Варна #ПФК Черно море

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
2
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
5
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
6
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
4
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
5
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Български футбол

ЦСКА привлече бивш играч на Лацио
ЦСКА привлече бивш играч на Лацио
Боримиров: Няма да искаме отлагане на мача с Ботев (Враца) Боримиров: Няма да искаме отлагане на мача с Ботев (Враца)
Чете се за: 01:12 мин.
Ясни са съдийските наряди на Левски и Арда в плейофите на Лигата на конференциите Ясни са съдийските наряди на Левски и Арда в плейофите на Лигата на конференциите
Чете се за: 01:55 мин.
Рефер с голям опит във Висшата лига ще бъде главен съдия на Шкендия - Лудогорец Рефер с голям опит във Висшата лига ще бъде главен съдия на Шкендия - Лудогорец
Чете се за: 02:57 мин.
Лумбард Делова тренира с ЦСКА Лумбард Делова тренира с ЦСКА
Чете се за: 00:57 мин.
БФС и ПФЛ поздравиха участниците ни в Европа БФС и ПФЛ поздравиха участниците ни в Европа
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО) Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между...
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ