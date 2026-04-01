БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Общо 42-ма незаконни мигранти задържаха български и румънски полицаи на прехода Видин-Калафат

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
Незаконни мигранти, заловени на Видин-Калафат
Снимка: Гранична полиция
Слушай новината

На 31 март съвместен екип от български и румънски гранични полицаи спират на прехода Видин-Калафат микробус с водач румънски гражданин. В автомобила са открити и задържани 21 чужди граждани – 11 от Ирак, 2-ма от Иран, 4-ма от Афганистан и 4-ма от Сирия, съобщиха от пресцентъра на "Гранична полиция".

Граничните полицаи установили, че 14 от чужденците са регистрирани като търсещи убежище в България. По случая в Гранично полицейско управление - Видин е заведен материал за незаконно преминаване на границата. Шофьорът и превозното средство са задържани от румънските власти.

На 30 март отново на граничния преход Видин – Калафат съвместен екип проверява излизащ от България товарен автомобил с грузинска регистрация, с водачи двама турски граждани. Камионът превозва два лекотоварни автомобила.

В каросериите им граничните полицаи откриват общо 21 незаконни мигранти, мъже, без документи за самоличност. 18 от тях са заявили, че са от Ирак, а трима – от Иран. Мигрантите и шофьорите са задържани. Работата по случаите продължава.

#български и румънски власти #съвместна операция #преход Видин-Калафат #задържане #незаконни мигранти

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ