Общо 42-ма незаконни мигранти задържаха български и румънски полицаи на прехода Видин-Калафат

На 31 март съвместен екип от български и румънски гранични полицаи спират на прехода Видин-Калафат микробус с водач румънски гражданин. В автомобила са открити и задържани 21 чужди граждани – 11 от Ирак, 2-ма от Иран, 4-ма от Афганистан и 4-ма от Сирия, съобщиха от пресцентъра на "Гранична полиция".

Граничните полицаи установили, че 14 от чужденците са регистрирани като търсещи убежище в България. По случая в Гранично полицейско управление - Видин е заведен материал за незаконно преминаване на границата. Шофьорът и превозното средство са задържани от румънските власти.

На 30 март отново на граничния преход Видин – Калафат съвместен екип проверява излизащ от България товарен автомобил с грузинска регистрация, с водачи двама турски граждани. Камионът превозва два лекотоварни автомобила.

В каросериите им граничните полицаи откриват общо 21 незаконни мигранти, мъже, без документи за самоличност. 18 от тях са заявили, че са от Ирак, а трима – от Иран. Мигрантите и шофьорите са задържани. Работата по случаите продължава.