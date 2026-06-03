ГДБОП и Европол разбиха 9 престъпни групи за незаконен стрийминг

29 души са арестувани при операцията срещу онлайн пиратството, над 27 000 незаконни стрийминг адреса са премахнати
Мащабен удар срещу онлайн пиратството нанесе международна операция под ръководството на ГДБОП. 29 души са арестувани, разбити са 9 престъпни групи, премахнати са над 27 000 незаконни стрийминг адреса.
Международната операция "KRATOS 2"е координирана от ГДБОП с подкрепата на Европол. В операцията са участвали правоохранителни органи от 13 държави, както и водещи организации и компании от аудиовизуалния сектор.
Разследването, проведено в рамките на седем месеца - между септември 2025 г. и април 2026 г., е обхванал стотици хиляди обекти, свързани с пиратско съдържание, както и десетки хиляди домейни и IP адреси.
Установени са 4370 нови домейна, свързани с пиратска дейност; 18 331 IP адреса, асоциирани с незаконни услуги; 397 384 URL адреса, предложени за спиране или премахване; 126 979 допълнителни обекта, нарушаващи авторски права.
Операцията е удар срещу престъпни мрежи, които генерират милиони от нелегален достъп до спортни, филмови и телевизионни канали. Според властите незаконните стрийминг услуги носят и сериозни рискове за потребителите, включително зловреден софтуер и кражба на данни.
В резултат на последователните действия и международното сътрудничество България е извадена от "Списък 301" на САЩ за наблюдение по отношение на защитата на интелектуалната собственост.