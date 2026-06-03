ГДБОП и Европол разбиха 9 престъпни групи за незаконен стрийминг

Мащабен удар срещу онлайн пиратството нанесе международна операция под ръководството на ГДБОП. 29 души са арестувани, разбити са 9 престъпни групи, премахнати са над 27 000 незаконни стрийминг адреса.

Международната операция "KRATOS 2"е координирана от ГДБОП с подкрепата на Европол. В операцията са участвали правоохранителни органи от 13 държави, както и водещи организации и компании от аудиовизуалния сектор.

Разследването, проведено в рамките на седем месеца - между септември 2025 г. и април 2026 г., е обхванал стотици хиляди обекти, свързани с пиратско съдържание, както и десетки хиляди домейни и IP адреси.

Установени са 4370 нови домейна, свързани с пиратска дейност; 18 331 IP адреса, асоциирани с незаконни услуги; 397 384 URL адреса, предложени за спиране или премахване; 126 979 допълнителни обекта, нарушаващи авторски права.

Операцията е удар срещу престъпни мрежи, които генерират милиони от нелегален достъп до спортни, филмови и телевизионни канали. Според властите незаконните стрийминг услуги носят и сериозни рискове за потребителите, включително зловреден софтуер и кражба на данни.

В резултат на последователните действия и международното сътрудничество България е извадена от "Списък 301" на САЩ за наблюдение по отношение на защитата на интелектуалната собственост.