БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по...
Чете се за: 06:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обвинения срещу Майкъл Олисе след Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Бившата приятелка на френския национал твърди, че той не поддържа контакт с 20-месечната си дъщеря и отказва да плаща адекватна издръжка

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Футболистът на Байерн Мюнхен и националния отбор на Франция Майкъл Олисе се оказа в центъра на сериозен скандал непосредствено след края на Мондиал 2026. Бившата му партньорка Фатима Заунбрехер отправи публични обвинения срещу него в интервю за германския вестник „Билд“, свързани с отношенията му с тяхната 20-месечна дъщеря.

По думите на Заунбрехер двамата са били във връзка около две години, а от нея се е родила дъщеря им Алия Нур. Тя твърди, че въпреки че Олисе официално е признал детето след направен ДНК тест, до момента никога не се е срещал с него, а цялата комуникация между двамата се води единствено чрез адвокати.

"Съкрушително е колко небрежен може да бъде някой към собственото си дете“, заявява 34-годишната жена пред германското издание.

Според нея основната ѝ цел е дъщеря им да има възможност да опознае баща си, както и да получава справедлива финансова издръжка. Заунбрехер твърди още, че предложената от адвокатите на футболиста сума е била „абсурдно ниска“, въпреки че според медийни информации Олисе получава възнаграждение от около 14 милиона евро годишно в Байерн Мюнхен.

Разочарована от развитието на случая, тя е решила да разкаже историята си публично, след като, по думите ѝ, не е успяла да постигне споразумение извън медийното пространство.

Към момента 24-годишният френски национал не е коментирал отправените обвинения.

Според разказа на Заунбрехер двамата са се запознали чрез Instagram, след като Олисе харесал нейни снимки и ѝ изпратил лично съобщение. В началото поддържали връзка от разстояние, а впоследствие започнали да се срещат. По думите ѝ отношенията им приключили малко преди тя да разбере, че е бременна, след което контактите между тях окончателно били прекъснати.

Олисе беше сред ключовите футболисти на Франция по време на Мондиал 2026, където "петлите“ достигнаха до полуфиналите и впоследствие завършиха на четвърто място. Към този момент обаче обвиненията срещу него представляват единствено твърдения на бившата му партньорка, без публичен отговор от страна на футболиста или неговите представители.

#Майкъл Олисе #Мондиал 2026 #национален отбор на Франция по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са без ток
1
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са...
Бурите продължават и през следващите дни
2
Бурите продължават и през следващите дни
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно отчитане до края на годината - колко струва услугата?
4
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно...
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на граници със сила
5
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на...
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО
6
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
3
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Мондиал 2026

Президентът на КОНМЕБОЛ подкрепи Мондиал с 64 отбора през 2030 година
Президентът на КОНМЕБОЛ подкрепи Мондиал с 64 отбора през 2030 година
Испания посрещна световните шампиони в Мадрид Испания посрещна световните шампиони в Мадрид
Чете се за: 03:20 мин.
ESPN избра най-големите разочарования на Мондиал 2026 ESPN избра най-големите разочарования на Мондиал 2026
Чете се за: 02:12 мин.
Съпругата на Лионел Меси с емоционално послание след загубения финал: Ти винаги ще бъдеш най-добрият Съпругата на Лионел Меси с емоционално послание след загубения финал: Ти винаги ще бъдеш най-добрият
Чете се за: 02:27 мин.
Родриго Де Пол избухна след загубения финал: Усмивките ни ги дразнят Родриго Де Пол избухна след загубения финал: Усмивките ни ги дразнят
Чете се за: 02:07 мин.
Посрещане в Мадрид на световните шампиони от Испания (ГАЛЕРИЯ) Посрещане в Мадрид на световните шампиони от Испания (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по бюджета
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по бюджета
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Депутатите от комисията по отбрана ще разгледат искането на САЩ за разполагането на самолети-цистерни Депутатите от комисията по отбрана ще разгледат искането на САЩ за разполагането на самолети-цистерни
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Транспортният министър: Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ Транспортният министър: Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Нормализира се ситуацията в Югозападна България след силната буря вчера Нормализира се ситуацията в Югозападна България след силната буря вчера
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Нели Неделчева: Заплатите на служителите във Фонд...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Продължава отстраняването на щетите след бурята в Пловдив
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Десети ден удари в Близкия изток: САЩ предупредиха за възможна...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Домакинствата във Великобритания няма да плащат ДДС върху сметките...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ