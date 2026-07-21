Обвинения срещу Майкъл Олисе след Мондиал 2026

Футболистът на Байерн Мюнхен и националния отбор на Франция Майкъл Олисе се оказа в центъра на сериозен скандал непосредствено след края на Мондиал 2026. Бившата му партньорка Фатима Заунбрехер отправи публични обвинения срещу него в интервю за германския вестник „Билд“, свързани с отношенията му с тяхната 20-месечна дъщеря.

По думите на Заунбрехер двамата са били във връзка около две години, а от нея се е родила дъщеря им Алия Нур. Тя твърди, че въпреки че Олисе официално е признал детето след направен ДНК тест, до момента никога не се е срещал с него, а цялата комуникация между двамата се води единствено чрез адвокати.

"Съкрушително е колко небрежен може да бъде някой към собственото си дете“, заявява 34-годишната жена пред германското издание.

Според нея основната ѝ цел е дъщеря им да има възможност да опознае баща си, както и да получава справедлива финансова издръжка. Заунбрехер твърди още, че предложената от адвокатите на футболиста сума е била „абсурдно ниска“, въпреки че според медийни информации Олисе получава възнаграждение от около 14 милиона евро годишно в Байерн Мюнхен.

Разочарована от развитието на случая, тя е решила да разкаже историята си публично, след като, по думите ѝ, не е успяла да постигне споразумение извън медийното пространство.

Към момента 24-годишният френски национал не е коментирал отправените обвинения.

Според разказа на Заунбрехер двамата са се запознали чрез Instagram, след като Олисе харесал нейни снимки и ѝ изпратил лично съобщение. В началото поддържали връзка от разстояние, а впоследствие започнали да се срещат. По думите ѝ отношенията им приключили малко преди тя да разбере, че е бременна, след което контактите между тях окончателно били прекъснати.

Олисе беше сред ключовите футболисти на Франция по време на Мондиал 2026, където "петлите“ достигнаха до полуфиналите и впоследствие завършиха на четвърто място. Към този момент обаче обвиненията срещу него представляват единствено твърдения на бившата му партньорка, без публичен отговор от страна на футболиста или неговите представители.