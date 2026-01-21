Очакват решение за грипна епидемия в Габрово

Здравната инспекция в Габрово трябва да реши дали в областта ще бъде обявена грипна епидемия. Заболеваемостта е малко над 332 на 10 000 души, което я доближава до епидемичните нива.

В Благоевград и София обстановката остава предепидемична.

От утре в Бургас се въвеждат противоепидемични мерки. В Варна мерките са удължени до 26 януари, а в Добрич грипната епидемия е в сила до 25 януари.

Мерките срещу разпространението на грипа включват ограничаване на свижданията в болниците, както и спиране на профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации. При обявяване на грипна епидемия се стига и до временно преминаване на училищата към онлайн обучение или други ограничения в учебния процес.