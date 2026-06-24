Официално: Бивш италиански национал ще носи №8 в ЦСКА

ЦСКА си осигури услугите на второ ново попълнение след Жоел Цварц по време на летния трансферен прозорец. „Армейците“ привлякоха Стефано Сенси, обявиха днес официално от клуба. Както стана ясно по-рано тази седмица, италианецът ще облече екипа на „червените“. Халфът се присъединява с договор за две години и ще носи фланелката с №8. Той идва от кипърския Анортозис.

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Стефано Сенси е роден на 5 август 1995 г. в Урбино, Италия. В юношеските си години преминава през школите на Урбания, Римини и Чезена.

Дебютът му в професионалния футбол е през 2013 г. В родината си защитава цветовете на Чезена, Сасуоло, Интер, Сампдория и Монца. Сенси е двукратен шампион на Италия с Интер през сезоните 2020/21 и 2023/24. С екипа на „нерадзурите“ печели и две Суперкупи на Италия - през 2021 и 2023 г.

Полузащитникът е част от различните юношески и младежки национални формации на Италия, а през 2018 г. дебютира за представителния тим на „Скуадра адзура“. За националния отбор записва общо 9 мача и 3 гола.

През септември 2025 г. Сенси преминава в кипърския Анортозис, където изиграва 27 двубоя, реализира 9 попадения и прави 7 асистенции.

ЦСКА приветства Стефано Сенси с добре дошъл и му пожелава много голове, успехи и трофеи с червената фланелка!

Това е Стефано Сенси

Роден: 5 август 1995 г.

Ръст: 168 см.