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Официално: Бивш италиански национал ще носи №8 в ЦСКА

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"Армейците" обявиха своето второ ново попълнение.

Стефанос Сенси
Снимка: БГНЕС
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ЦСКА си осигури услугите на второ ново попълнение след Жоел Цварц по време на летния трансферен прозорец. „Армейците“ привлякоха Стефано Сенси, обявиха днес официално от клуба. Както стана ясно по-рано тази седмица, италианецът ще облече екипа на „червените“. Халфът се присъединява с договор за две години и ще носи фланелката с №8. Той идва от кипърския Анортозис.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от CSKA Sofia FC (@cskasofiafc)


Стефано Сенси е роден на 5 август 1995 г. в Урбино, Италия. В юношеските си години преминава през школите на Урбания, Римини и Чезена.

Дебютът му в професионалния футбол е през 2013 г. В родината си защитава цветовете на Чезена, Сасуоло, Интер, Сампдория и Монца. Сенси е двукратен шампион на Италия с Интер през сезоните 2020/21 и 2023/24. С екипа на „нерадзурите“ печели и две Суперкупи на Италия - през 2021 и 2023 г.

Полузащитникът е част от различните юношески и младежки национални формации на Италия, а през 2018 г. дебютира за представителния тим на „Скуадра адзура“. За националния отбор записва общо 9 мача и 3 гола.

През септември 2025 г. Сенси преминава в кипърския Анортозис, където изиграва 27 двубоя, реализира 9 попадения и прави 7 асистенции.

ЦСКА приветства Стефано Сенси с добре дошъл и му пожелава много голове, успехи и трофеи с червената фланелка!

Това е Стефано Сенси

Роден: 5 август 1995 г.

Ръст: 168 см.

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#Стефано Сенси #Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА

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