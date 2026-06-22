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Двукратен шампион с Интер ще носи екипа на ЦСКА

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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"Армейците" уредиха бивш италиански национал за 200 000 евро.

двукратен шампион интер носи екипа цска

ЦСКА си осигури услугите на своето второ ново попълнение през летния трансферен прозорец. „Армейците“ добавиха сериозна доза класа. Цветовете на „червените“ ще защитава Стефано Сенси. Новината съобщи Фабрицио Романо.

Според трансферния експерт тимът от Борисовата градина ще се възползва от откупната клауза на италианеца, която е на 200 000 евро, за да се сдобият с неговите права.

Към момента полузащитникът е част от Анортозис, където се присъедини през септември миналата година. Той има договор с кипърците до 2027 г., но през миналия сезон отборът от Фамагуста не успя да си осигури евроквота, завършвайки на седмото място в кипърския елит. Сенси остави на сметката си 9 гола и 6 асистенции за 27 мача във всички турнири с екипа на Анортозис.

Бившият италиански национал е бранил още честта на местните Чезена, Сасуоло, Сан Марино, Интер, Сампдория и Монца. 30-годишният футболист остави най-сериозна следа с „нерадзурите“, с които завоюва две титли в Серия А. Срещу името на родения в Урбино играч личат още една Купа на Италия и две суперкупи на страната в редиците на тима от Милано, както и финал в Лига Европа.

#Стефано Сенси #Първа лига 2026/2027 #ФК Анортозис #ПФК ЦСКА

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