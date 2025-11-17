БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Огнище на африканска чума по свинете бе потвърдено във ферма в Румъния с близо 6000 животни

По света
Снимка: илюстративна
Огнище на африканска чума по свинете е потвърдено в свинеферма с близо 6000 животни в селището Олари в окръг Арад в Северозападна Румъния, съобщава агенция Аджерпрес.

Местните санитарно-ветеринарни власти са решили превантивно да бъдат умъртвени 700 свине, които се намират в изолирана част на фермата, но има риск и за останалите животни, ако вирусът се разпространи, посочва агенцията.

Директорът на Санитарно-ветеринарната дирекция в Арад Марчел Рошу заяви днес за Аджерпрес, че в засегната ферма се отглеждат 5900 свине, като тя е разделена на две части и вирусът е бил потвърден в частта, в която се намират 700 животни. Умъртвяването им започва от днес.

Местният център за контрол на заболяванията е одобрил план от мерки за предотвратяване на разпространението на болестта – установени са защитен периметър от 3 км около огнището и зона за наблюдение в радиус от 10 км, която обхваща няколко населени места.

До момента в окръга са потвърдени четири огнища на африканска чума по свинете, припомня Аджерпрес. Първото огнище за този сезон бе потвърдено на 6 октомври.

В Арад работят 22 свинеферми с общо над 60 000 животни.

#огнище на чума #румъния #свине #чума

