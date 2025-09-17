БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ограничават движението на тирове по магистралите в пиковите часове на почивните дни около 22 септември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази
Ограничават движението на тирове по магистралите в пиковите часове на почивните дни около 22 септември
Снимка: БТА
Слушай новината

В почивните дни за Деня на Независимостта в пиковите часове ще се ограничи движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“. В последния празничен ден ще е спрян тежкотоварният трафик само в посока София, съобщиха от АПИ.

В почивните дни около Деня на Независимостта – 22 септември, в пиковите часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Струма“, „Тракия“ - по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ „Хемус“ двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница – Ловеч, който е на територията на Софийска и Ловешка област.

В последния празничен ден по трети направления ще е спрян тежкотоварният трафик само в посока София.

Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия, когато много хора тръгват на път. Въвеждането на временната организация на движението е необходимо поради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

В последния работен ден – 19 септември, движението на тежкотоварните камиони в двете посоки ще бъде спряно между 17 ч. и 20 ч.

В първия почивен ден – 20 септември, ограничението на МПС над 12 т в двете посоки ще е от 8 ч. до 13 ч.
В последния почивен ден – 22 септември, забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 14 ч. и 20 ч. само за пътуващите към София.

На 21 септември ограничения няма да се въвеждат.

Времената организация не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На АМ „Тракия“ в участъка от ПВ „Ихтиман“ /при км 34/ до ПВ „Вакарел“ /при км 23/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

#12 тона #ограничават движението #тирове

Последвайте ни

ТОП 24

Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
4
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители
5
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре,...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Регионални

Две коли се сблъскаха на пътя за Гърция край Сандански, има пострадали
Две коли се сблъскаха на пътя за Гърция край Сандански, има пострадали
Металдетектор за учениците в Спортното училище в Хасково след стрелбата с газов пистолет Металдетектор за учениците в Спортното училище в Хасково след стрелбата с газов пистолет
Чете се за: 01:12 мин.
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
Чете се за: 03:45 мин.
Близо 300 нарушители на средната скорост са засекли толкамерите в Благоевград и Кюстендил Близо 300 нарушители на средната скорост са засекли толкамерите в Благоевград и Кюстендил
Чете се за: 01:05 мин.
Отбелязваме празника на София Отбелязваме празника на София
Чете се за: 01:55 мин.
След ареста на кмета на Варна: Ще се стигне ли до предсрочни местни избори? След ареста на кмета на Варна: Ще се стигне ли до предсрочни местни избори?
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отбелязваме празника на София Отбелязваме празника на София
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
Министърът на околната среда и водите: Язовирите са на 59% пълни, спестени са 2 млрд. куб. метра вода Министърът на околната среда и водите: Язовирите са на 59% пълни, спестени са 2 млрд. куб. метра вода
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
18 000 се включиха в антиправителствен протест в Братислава
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ