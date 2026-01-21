ОИСР: ИИ решава задачите, но пречи на истинското учене

Използването на изкуствен интелект в училищата може да помага за изпълнение на задачи, но крие риск да намали мотивацията за учене и да доведе до мързел. Това предупреждава Организация за икономическо сътрудничество и развитие.

Според организацията гъвкавите езикови модели могат да подобрят резултатите по конкретни задачи, но не гарантират истинско усвояване на знания. Наблюдава се разминаване между „добре свършена задача“ и реално разбиране. Когато учениците разчитат прекалено на чатботове, умствените усилия намаляват, а дългосрочните умения страдат.

Изследванията показват, че ученици с достъп до ИИ се справят по-добре при решаване на задачи, но предимството изчезва, когато ИИ не е позволен – например по време на изпити.

По-добър ефект имат специално разработени образователни ИИ инструменти, които подпомагат ученето, вместо да го заменят. Те могат да помогнат и на начинаещи учители да подобрят преподаването и резултатите на учениците.

Заключението на ОИСР е ясно: ИИ трябва да се използва селективно и целенасочено – като помощ за учене, а не като заместител на мисленето. Образованието трябва да развива самостоятелно мислене, разбиране и човешки умения.