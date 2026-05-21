БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Около 490 хиляди автомобила се очаква да излязат от София в дните около 24 май

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запази
голямото пътуване празниците засилен полицейски контрол основните пътища магистрали
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Около 490 хиляди автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“ и в участък от път I-1 в област Благоевград

Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала (АМ) "Тракия" – близо 204 хил. превозни средства, по „АМ „Струма“ – над 111 хил., по АМ „Хемус“ – около 85 хил. Най-интензивно е движението в последния работен ден преди празника – 22 май /петък/, и в последния почивен ден - 25 май /понеделник/. В петък прогнозно по АМ „Тракия“ ще преминат около 42 000 автомобила, по АМ „Струма“ – 24 000, а по АМ „Хемус“ – над 18 000.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Може да се наблюдава и какво се случва на цели пътни участъци и позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно.

В определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия“, по АМ „Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).

На 22 май от 15 ч. до 20 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, излизащи от София. Автомобилите над 12 т, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения, допълват от АПИ.

На 23 май между 9 ч. и 14 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 т, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения.

На 25 май от 12 ч. до 20 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. На АМ „Тракия“ забраната не се отнася за обществения превоз на пътници, а в посока София и за МПС с опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. „Вакарел“ (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. На 22 и 23 май, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

Ограничено е и движението в платното за София в участъка от АМ „Струма“ между 97-и и 104-и км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-и км по път I-1 София – Кулата до п. в. „Благоевград юг“. Причина на временната организация е свличането на земна маса при 103-и км на АМ „Струма“ поради преовлажняването на откоса. До изпълнение на необходимите възстановителни дейности и осигуряване безопасността на движение ще е ограничено преминаването в платното за София. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ „Струма“ е без ограничения.

По време на ограничението в почивните дни шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

#товарни автомобили #АПИ #24 май #ограничения в движението

Последвайте ни

ТОП 24

ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
1
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
2
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027"
3
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия...
Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
4
Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
МОН публикува отговорите на матурата по български език
5
МОН публикува отговорите на матурата по български език
Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в Борисовата градина
6
Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в Борисовата...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Общество

Няма да има недостиг на авиационно гориво за българските летища
Няма да има недостиг на авиационно гориво за българските летища
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
Чете се за: 01:12 мин.
Вносният и „фалшив“ мед подбиват пазара, българските производители търсят подкрепа Вносният и „фалшив“ мед подбиват пазара, българските производители търсят подкрепа
Чете се за: 03:35 мин.
Вицепремиерът Иво Христов: Утре очакваме DARA в Министерския съвет Вицепремиерът Иво Христов: Утре очакваме DARA в Министерския съвет
Чете се за: 04:55 мин.
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
Чете се за: 03:37 мин.
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Регионалният министър за свлачището край Пампорово: Още е активно, няма да пестим пари за възстановяването на пътя
Регионалният министър за свлачището край Пампорово: Още е активно,...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Вицепремиерът Иво Христов: Утре очакваме DARA в Министерския съвет
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": Промените в...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
НА ЖИВО: Изслушват министър Шишков в парламента заради свлачището...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ