Олимпийският огън пристигна в Гърция

Олимпийският огън пристигна в съседна Гърция, където беше показан в Атина. Той беше изложен на 16 октомври в Олимпийския музей в гръцката столица. Пред света предстоят Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари-март 2026 г.

Още през пролетта Организационният комитет представи факлите на Паралимпийските и Олимпийските зимни игри. Паралимпийците Бебе Вио и Мартина Кайрони ги показаха пред обществото по време на събитията на Триеналето в Милано и Експо 2025 в Осака, Япония, заедно с олимпийките Стефания Белмондо и Каролина Костнер.

Факлите за Милано/Кортина 2026 са наречени „Essential“, което подчертава минималистичния им дизайн. Те имат отразяващо, преливащо се покритие, но се различават по цвят – паралимпийският е в бронзов тон, докато олимпийският е в синьо-зелени нюанси.

Цветовете на факлите отбелязват връзката между хората и природата, спорта и бъдещето. Паралимпийският свети с „Планини от светлина“, почитайки вътрешната сила на паралимпийските спортисти и силата на тяхната смелост да променят света.

Олимпийският свети в „Нюанси на небето“, вдъхновени от постоянно променящите се пейзажи на Италия. Цветът представлява движение, надежда и трансформация.

Простата форма на факлите подчертава централното място на пламъка, постигайки перфектен баланс между технологии, иновации и устойчивост.

Essential е почит към превъзходството на италианския дизайн. Всеки детайл е внимателно изработен, за да изрази силата и решителността на спортистите, както и способността им да обединяват хората чрез спорта.