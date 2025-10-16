БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Олимпийският огън пристигна в Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Пред света предстоят Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари-март 2026 г.

Олимпийският огън пристигна в Гърция
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Олимпийският огън пристигна в съседна Гърция, където беше показан в Атина. Той беше изложен на 16 октомври в Олимпийския музей в гръцката столица. Пред света предстоят Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари-март 2026 г.

Още през пролетта Организационният комитет представи факлите на Паралимпийските и Олимпийските зимни игри. Паралимпийците Бебе Вио и Мартина Кайрони ги показаха пред обществото по време на събитията на Триеналето в Милано и Експо 2025 в Осака, Япония, заедно с олимпийките Стефания Белмондо и Каролина Костнер.

Факлите за Милано/Кортина 2026 са наречени „Essential“, което подчертава минималистичния им дизайн. Те имат отразяващо, преливащо се покритие, но се различават по цвят – паралимпийският е в бронзов тон, докато олимпийският е в синьо-зелени нюанси.

Цветовете на факлите отбелязват връзката между хората и природата, спорта и бъдещето. Паралимпийският свети с „Планини от светлина“, почитайки вътрешната сила на паралимпийските спортисти и силата на тяхната смелост да променят света.

Олимпийският свети в „Нюанси на небето“, вдъхновени от постоянно променящите се пейзажи на Италия. Цветът представлява движение, надежда и трансформация.

Простата форма на факлите подчертава централното място на пламъка, постигайки перфектен баланс между технологии, иновации и устойчивост.

Essential е почит към превъзходството на италианския дизайн. Всеки детайл е внимателно изработен, за да изрази силата и решителността на спортистите, както и способността им да обединяват хората чрез спорта.

#Милано/Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
3
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
5
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Други спортове

Гледайте специалното издание на предаването "Аз съм" в събота по БНТ 3
Гледайте специалното издание на предаването "Аз съм" в събота по БНТ 3
Сестри Стоеви отстъпиха във втория кръг на турнир в Одензе Сестри Стоеви отстъпиха във втория кръг на турнир в Одензе
Чете се за: 00:50 мин.
Стефан Ботев: Очаквам Карлос още днес да предостави своя договор Стефан Ботев: Очаквам Карлос още днес да предостави своя договор
Чете се за: 01:42 мин.
Кубрат Пулев ще се изправи срещу Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай Кубрат Пулев ще се изправи срещу Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай
Чете се за: 01:52 мин.
Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за това усещане, когато си най-отгоре на стълбицата Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за това усещане, когато си най-отгоре на стълбицата
Чете се за: 02:07 мин.
Спортни новини 16.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 16.10.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв. Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ