Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Омбудсманът алармира за сигнали за забавени възнаграждения на лични асистенти в страната

Велислава Делчева настоява за спешни мерки за навременно изплащане

Омбудсманът алармира за сигнали за забавени възнаграждения на лични асистенти в страната
Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до Агенцията за социално подпомагане след поредни сигнали за забавени възнаграждения на лични асистенти в страната. Тя настоява за спешни мерки за навременно изплащане, по-добра координация между институциите и ясен механизъм за информиране на гражданите при забавяне. За това съобщиха от институцията на обществения защитник.

Хората се оплакват от системно забавяне на възнагражденията, въпреки че по Закона за личната помощ парите трябва да се изплащат до 20-о число на месеца, допълват от институцията. Гражданите посочват и липсата на яснота къде се бавят средствата – между АСП и общините, което им създава сериозни затруднения за посрещане на елементарни нужди от всекидневието.

Забавянето застрашава и грижата за хората с увреждания и ги поставя в реален риск, добавиха от институцията.

От сигналите става ясно също, че някои от личните асистенти имат задължения към кредитни институции, които трудно правят компромиси при необходимост от заплащане след определения падеж. Натрупват се допълнителни задължения под формата на наказателни такси и лихви, които впоследствие следва да погасяват, подчерта омбудсманът.

"Смятам, че е необходимо при установяване на системни проблеми да се предприемат действия за тяхното трайно преодоляване, включително чрез предложения за нормативни или организационни промени", допълни Велислава Делчева, цитирана в прессъобщението.

Поиска в понеделник спешни мерки за гарантиране правата на зрелостниците при предстоящите държавни зрелостни изпити.

ТОП 24

Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
1
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
2
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди...
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
3
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
4
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
5
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
6
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
2
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
3
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
4
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
5
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
6
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...

Още от: Общество

Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта
Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта
Концерт в Министерски съвет по повод 150-годишнината от Априлското въстание Концерт в Министерски съвет по повод 150-годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 00:25 мин.
Почина проф. Петър Пецов, бивш министър на просветата Почина проф. Петър Пецов, бивш министър на просветата
Чете се за: 00:25 мин.
Ръководството на „Магазин за хората“ подаде оставка Ръководството на „Магазин за хората“ подаде оставка
Чете се за: 03:30 мин.
Смехът като кауза: Шкумбата събира средства за студенти с онкологични заболявания Смехът като кауза: Шкумбата събира средства за студенти с онкологични заболявания
Чете се за: 01:07 мин.
„Айсберг в залива Емона“ показва българските научни мисии в Антарктида „Айсберг в залива Емона“ показва българските научни мисии в Антарктида
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Трескава подготовка за старта на новия парламент: Какви са приоритетите на депутатите?
Трескава подготовка за старта на новия парламент: Какви са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Равиоли с билки и мед и геополитика: Чарлз III балансира между хумор и твърди послания (СНИМКИ) Равиоли с билки и мед и геополитика: Чарлз III балансира между хумор и твърди послания (СНИМКИ)
Чете се за: 04:35 мин.
По света
ЕК разследва Фейсбук и Инстаграм заради достъпа до платформите на...
Чете се за: 02:30 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Контрабанда на какавиди на тропически пеперуди предотвратиха на...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
Чете се за: 07:30 мин.
У нас
