Омбудсманът алармира за сигнали за забавени възнаграждения на лични асистенти в страната

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до Агенцията за социално подпомагане след поредни сигнали за забавени възнаграждения на лични асистенти в страната. Тя настоява за спешни мерки за навременно изплащане, по-добра координация между институциите и ясен механизъм за информиране на гражданите при забавяне. За това съобщиха от институцията на обществения защитник.

Хората се оплакват от системно забавяне на възнагражденията, въпреки че по Закона за личната помощ парите трябва да се изплащат до 20-о число на месеца, допълват от институцията. Гражданите посочват и липсата на яснота къде се бавят средствата – между АСП и общините, което им създава сериозни затруднения за посрещане на елементарни нужди от всекидневието.

Забавянето застрашава и грижата за хората с увреждания и ги поставя в реален риск, добавиха от институцията.

От сигналите става ясно също, че някои от личните асистенти имат задължения към кредитни институции, които трудно правят компромиси при необходимост от заплащане след определения падеж. Натрупват се допълнителни задължения под формата на наказателни такси и лихви, които впоследствие следва да погасяват, подчерта омбудсманът.

"Смятам, че е необходимо при установяване на системни проблеми да се предприемат действия за тяхното трайно преодоляване, включително чрез предложения за нормативни или организационни промени", допълни Велислава Делчева, цитирана в прессъобщението.

