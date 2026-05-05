Омбудсманът поиска проверка за драстичния скок на "Гражданска отговорност" при мотоциклетите

Омбудсманът Велислава Делчева настоя за спешна институционална намеса заради рязкото поскъпване на задължителната застраховка "Гражданска отговорност", след като до институцията постъпиха множество жалби от граждани, представители на мотоклубове от цялата страна.

Сигналите очертават сериозен и повтарящ се проблем - увеличение на цените с между 50% и 80% за мотоциклети, а при определени случаи, над 100%. От браншови организации посочват дори диапазон на поскъпване между 70% и 300%. По думите им липсват ясни икономически аргументи и публично достъпни анализи, които да обосноват това увеличение, а цените в България вече значително надвишават нивата в съседни държави.

Налице е масово обществено недоволство и усещане за необосновано натоварване на гражданите и бизнеса. Гражданите настояват за проверка дали цените са формирани на база реални икономически фактори и отговарят на принципите на прозрачност и пазарна логика.

В тази връзка омбудсманът се обърна към Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите за проверки по компетентност съгласно Закона за въвеждане на еврото спрямо застрахователните компании, за да се установи дали предлаганите цени са икономически обосновани.

Паралелно с това омбудсманът сезира и Асоциацията на българските застрахователи с препоръка към застрахователните компании за разсрочване на вноски по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ или да предлагат т.нар. „сезонна застраховка“, която съществува като възможност съгласно Кодекса за застраховането.

#мотообщност #Велислава Делчева #"Гражданска отговорност" #омбудсман

