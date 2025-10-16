БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Омбудсманът предлага облекчаване на процедурата за получаване на семейни помощи за деца

Велислава Делчева предлага да бъде премахнато изискването гражданите ежегодно да представят удостоверение за доходите си от работодател

Снимка: Архив/БТА
Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, в която предлага да бъде премахнато изискването гражданите ежегодно да представят удостоверение за доходите си от работодател при продължаване на месечната помощ за дете.

„В институцията на омбудсмана постъпват множество жалби от граждани, които настояват за облекчаване на административната тежест при получаване на семейни помощи. Те изразяват недоумение защо всяка година трябва да представят удостоверения и да попълват нови декларации, при положение че съответните институции – НАП и НОИ – вече разполагат с необходимата информация и могат да извършват служебна проверка“, пише общественият защитник.

В препоръката си Делчева подчертава, че след подаване на декларацията служителите на дирекция „Социално подпомагане“ така или иначе извършват служебна проверка на декларираните данни, което прави ежегодното изискване за удостоверение излишно и неефективно.

Омбудсманът отбелязва още, че мярката създава ненужно административно затруднение, особено за родители, които вече не са на трудов договор или са в обтегнати отношения с предишен работодател.

Делчева аргументира предложението си с факта, че в момента тече обществено обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, което предоставя добра възможност впоследствие да се направи промяна и в Правилника за прилагане на закона (чл. 17, ал. 3, т. 1), така че да отпадне изискването за представяне на удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 месеца.

Омбудсманът изразява увереност, че Министерството на труда и социалната политика ще прояви разбиране и ще предприеме действия за намаляване на административната тежест и улесняване на достъпа до семейни помощи за родители и деца.

Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи" Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на Благомир Коцев Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на Благомир Коцев
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
(Не)стабилността на едно мнозинство: Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Докога ще търпим?
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
