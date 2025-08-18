БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Омбудсманът предложи на НС Мария Филипова за свой заместник

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Мария Филипова не отговори дали би приела да е служебен премиер

мария филипова събрала точки заместник омбудсман предстои кандидатурата внесена
Слушай новината

Омбудсманът Велислава Делчева предлага на НС да одобри за нейн заместник Мария Филипова, която в момента е председател на Комисията за защита на потребителите. След изслушването на тримата кандидати за поста Филипова е класирана на първо място с 15 точки от петчленна комисия по оценяването към омбудсмана.

Подобно на омбудсмана Велислава Делчева, Мария Филипова също е в списъка с държавни длъжности, от който президентът може да избира евентуален бъдещ служебен премиер.

В писмото си до парламента Делчева пише, че Мария Филипова притежава необходимите лични и професионални качества, непримиримост и непоколебимост в отстояването правата на потребителите, което ще ѝ позволи ефективно да изпълнява длъжността заместник омбудсман.

Самата Филипова миналата седмица по време на изслушването си в институцията на омбудсмана постави акцент върху теми, като нуждата от пряк контакт с гражданите по важни текущи проблеми, като достъп до питейна вода, до здравеопазване, качество на обществените услуги и други.

Филипова е номинирана за поста от асоциация "Активни потребители". Тя е магистър по право от УНСС и притежава многогодишен професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник- председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите.

На въпрос дали би приела да бъде служебен премиер, тя отговори:

"Такъв въпрос би могъл единствено да ми зададе президентът на Република България, и ако той вземе такова решение, аз дължа отговор единствено на него".

#Мария Филипова # кандидатура #зам.-омбудсман

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
1
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
2
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
3
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който...
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
4
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със стихията в Пирин
5
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със...
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на член 5 на НАТО
6
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
4
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Политика

Нова идея: Родители на ученици да работят онлайн през летните месеци
Нова идея: Родители на ученици да работят онлайн през летните месеци
Делян Пеевски настоя за по-засилен контрол над фирмите за бързи кредити Делян Пеевски настоя за по-засилен контрол над фирмите за бързи кредити
Чете се за: 02:57 мин.
Омбудсманът предлага кандидат за свой заместник в Народното събрание Омбудсманът предлага кандидат за свой заместник в Народното събрание
Чете се за: 00:57 мин.
Отпускат помощи за фермерите след пожарите Отпускат помощи за фермерите след пожарите
Чете се за: 00:50 мин.
Наталия Киселова: Когато има противопоставяне на Конституцията страдат правомощията, които са със съвместна компетентност Наталия Киселова: Когато има противопоставяне на Конституцията страдат правомощията, които са със съвместна компетентност
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци? Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци?
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Нова идея: Родители на ученици да работят онлайн през летните месеци Нова идея: Родители на ученици да работят онлайн през летните месеци
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Какви са щетите след пожара в Българово? Какви са щетите след пожара в Българово?
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Слънчево и горещо в средата на седмицата и нова валежна обстановка...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Делян Пеевски настоя за по-засилен контрол над фирмите за бързи...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Цените на храните: Има ли поскъпване през последната седмица?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Възстановено е движението по автомагистрала "Тракия" край...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ