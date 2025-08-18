Омбудсманът предложи на НС Мария Филипова за свой заместник

Омбудсманът Велислава Делчева предлага на НС да одобри за нейн заместник Мария Филипова, която в момента е председател на Комисията за защита на потребителите. След изслушването на тримата кандидати за поста Филипова е класирана на първо място с 15 точки от петчленна комисия по оценяването към омбудсмана.

Подобно на омбудсмана Велислава Делчева, Мария Филипова също е в списъка с държавни длъжности, от който президентът може да избира евентуален бъдещ служебен премиер.

В писмото си до парламента Делчева пише, че Мария Филипова притежава необходимите лични и професионални качества, непримиримост и непоколебимост в отстояването правата на потребителите, което ще ѝ позволи ефективно да изпълнява длъжността заместник омбудсман.

Самата Филипова миналата седмица по време на изслушването си в институцията на омбудсмана постави акцент върху теми, като нуждата от пряк контакт с гражданите по важни текущи проблеми, като достъп до питейна вода, до здравеопазване, качество на обществените услуги и други.

Филипова е номинирана за поста от асоциация "Активни потребители". Тя е магистър по право от УНСС и притежава многогодишен професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник- председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите.

На въпрос дали би приела да бъде служебен премиер, тя отговори: