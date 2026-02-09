Опашки пред Националната галерия за изложбата на Гийермо Лорка

Чилийският художник Гийермо Лорка предизвика истински интерес в Националната художествена галерия. От седмици пред галерията всеки ден се извиват дълги опашки от посетители, които искат да видят изложбата „Отвъд магичното“.

Беше организиран и специален тур за деца. Малките посетители се потопиха в свят на сънища, мистични образи и скрити послания за човешката психика.

Гийермо Лорка е сред най-търсените съвременни художници от Чили и вече е добре познат както в Европа, така и в Америка. В картините му се появяват момичета с розова коса, огромни сюрреалистични животни и сцени, които едновременно изглеждат приказни и тревожни.

Основна тема в творбите му е двойствената човешка природа – крехка, но и силна, красива, но понякога и плашеща. Според куратора на изложбата Боряна Вълчанова Лорка показва, че светът не е само добър или лош, а сложен и пълен с противоречия.

Родители споделят, че макар изложбата да е абстрактна, тя е въздействаща и за деца между 6 и 12 години. Малките зрители си тръгват впечатлени и замислени, а някои вече имат любима картина.

Изложбата може да бъде видяна в Националната художествена галерия до 15 февруари.