БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в...
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Оперираха един от пострадалите при катастрофата между автомобил и автобус

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Запази
посланикът рсм благодари пирогов спасяването пострадали пожара кочани
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Опериран е 65-годишният мъж, пострадал тежко при пътнотранспортното произшествие между лек автомобил и автобус на градския транспорт, съобщиха от УМБАЛСМ "Пирогов". Мъжът пострада тежко при тежката катастрофа, при която кола се вряза в градския транспорт. При инцидента един човек загина, а четирима са в болница.

По време на операцията травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа. Интервенцията е извършена от екипа на доц. Михаил Рашков.

65-годишният пациент остава за лечение в университетската болница.

След инцидента шофьорът на автомобила беше задържан, а Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста.

Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
2
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
3
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на...
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
4
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
5
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
6
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Водещи новини

Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм оптимист
Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Росен Желязков: МС предлага ген. Емил Тонев да бъде преназначен за...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Какво време ни очаква до края на месец август?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ