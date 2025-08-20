Оперираха един от пострадалите при катастрофата между автомобил и автобус

Опериран е 65-годишният мъж, пострадал тежко при пътнотранспортното произшествие между лек автомобил и автобус на градския транспорт, съобщиха от УМБАЛСМ "Пирогов". Мъжът пострада тежко при тежката катастрофа, при която кола се вряза в градския транспорт. При инцидента един човек загина, а четирима са в болница.

По време на операцията травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа. Интервенцията е извършена от екипа на доц. Михаил Рашков.

65-годишният пациент остава за лечение в университетската болница.

След инцидента шофьорът на автомобила беше задържан, а Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста.