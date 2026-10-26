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Опозиционен митинг в Тбилиси под надслов „Грузия без Иванишвили“

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В Тбилиси се проведе митинг, организиран от опозиционния алианс под надслов „Грузия без Иванишвили“.

Опозиционни политици и граждани първоначално се събраха в двора на Тбилиския държавен университет, откъдето потеглиха към метростанция „Руставели“.

Една от организаторите на митинга, лидерът на „Федералистите“ Тамар Черголейшвили, коментира появата на плакати със снимки на Михеил Саакашвили по време на демонстрацията. В публикация в социалните мрежи тя разкритикува този факт и нарече Саакашвили „подкуп на Бидзина“. Според организаторите протестът е едва в началото си.

Според участници в митинга протестите на фона на настоящата ситуация и репресиите в страната показват нелегитимността на управляващия режим.

„Имаше много хора, които излязоха да протестират. Когато хиляди хора участват в митинги и постоянно се включват в шествия, това е знак, че режимът на Иванишвили е нелегитимен. На фона на безпрецедентните репресии в историята на страната ни подобни масови прояви показват, че Иванишвили не успя да сломи грузинския народ и неговия протестен дух“, заяви един от участниците.

Други протестиращи смятат, че пасивността на част от обществото се дължи на натиск и сплашване от страна на властите.

„Бях доволен от духа и броя на хората, които видяхме. Те бяха много повече от 300. Всеки, който имаше желание, дойде и изрази позицията си. Мълчанието на хората означава, че обществото е пряко сплашвано от правителството. Някои са наети на работа, други имат малък бизнес и знаят, че могат да бъдат наказани, ако гласуват, изразят недоволство или заявят различно мнение“, коментира протестиращ.

Представители на управляващата партия определиха опозиционния митинг като неуспешен и заявиха, че той не е успял да привлече значителен брой участници.

„В продължение на месец целият опозиционен спектър организираше митинга, а обществеността видя колко хора успяха да мобилизират – дори 500 души не събраха. Сега се оправдават с твърдението, че големият брой участници не е необходим. По време на подготовката обаче твърдяха точно обратното – че трябва да има много хора, за да покажат силата на „Грузинска мечта“ и правителството.

Националното движение е проблем не само за обединената опозиция, но и за целия политически спектър и държавата. Докато тези хора оглавяват обединената опозиция, действията им ще водят до регрес“, заяви представител на управляващите.

Според представители на управляващия екип вътрешните конфликти и противоречията в опозицията продължават.

„Народните реки“ неколкократно бяха обявявани в подкрепа на така наречените опозиционни партии, които всъщност са радикални и действат като агенти, но отново се провалиха – събраха се същите хора. Вътрешните конфликти и разногласия не са нещо ново за нашето общество. Тези политически сили, лишени от доверие, продължават да се обвиняват взаимно. На този фон истинското им, антидържавно лице става все по-видимо“, заявиха представители на управляващата партия.

Статия, написана от მაია ჭკუასელი (GPB), първоначално публикувана на 26 октомври 2026 г.

#митинг в Тбилиси #Грузия

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