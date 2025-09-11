БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завръща за месец в града, където е открито

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завръща за месец в града, където е открито
Слушай новината

От 16 септември до 23 октомври жителите и гостите на Панагюрище ще могат да видят оригинала на Панагюрското златно съкровище в зала „Трезор“ на Историческия музей, съобщиха от културната институция. Последното завръщане на съкровището в града бе през август миналата година.

Панагюрското златно съкровище е тракийски комплект от девет златни съда с общо тегло 6,164 кг, открит на 8 декември 1949 г., на 2 км от град Панагюрище.

Деветте съда ще бъдат изложени в специално изградена зала, създадена с дарителски средства на „Асарел-Медет“ АД и проф. Лъчезар Цоцорков. През останалото време в залата е експонирано копие на съкровището.

Съкровището се състои от ритони, кани-ритони, амфора и фиала и се счита, че датира от края на IV – началото на III век пр. Хр. То е богато украсено с изображения на антични божества и герои като Хера, Атина, Афродита, Аполон, Артемида, Дионис, Херакъл, Тезей и Парис, както и със сцени с амазонки, сфинксове и африкански глави.

Миналата година в Панагюрище се отбелязаха 75 години от откриването на златното тракийско съкровище.

#оригинал #панагюрско златно съкровище

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
1
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
2
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
3
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
5
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
6
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Култура

Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ) Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София
Чете се за: 02:17 мин.
Наградите във Венеция: Джим Джармуш спечели "Златен лъв" пред филм за Газа Наградите във Венеция: Джим Джармуш спечели "Златен лъв" пред филм за Газа
Чете се за: 01:00 мин.
Обитателите на Хераклея Обитателите на Хераклея
Чете се за: 00:17 мин.
"Избрани са само шедьоври, вулканични партитури": Галаконцерт на българския талант под открито небе в София "Избрани са само шедьоври, вулканични партитури": Галаконцерт на българския талант под открито небе в София
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Нито един ученик няма да учи религия против волята си, заяви...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк,...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Кървавият 11 септември: 24 години от атентатите срещу Кулите...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ