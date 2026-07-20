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Осъдиха на затвор мъж, чупил автомобили от яд към приятелката си във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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арест - белезници - задържан - затвор
Снимка: илюстративна
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На година и осем месеца лишаване от свобода беше осъден мъж, който чупил автомобили във варненски квартал.

Случаят е от 15 януари миналата година. 33-годишният мъж, под въздействие на алкохол и ядосан на приятелката си, започнал да рита автомобили в квартал "Аспарухово". Успял да повреди огледалата на общо 25 коли, счупил също охранителна камера и стъклопакет на дограмата на частен дом.

Мъжът има и друга присъда, а сегашната ще излежи при първоначален общ режим. 33-годишният мъж ще трябва да плати и разноските по делото, които се равняват на близо 600 евро.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок, уточниха от Районния съд.

#изпочупени автомобили #ефективна присъда #Варна

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