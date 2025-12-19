Още промени в екипа на Григор Димитров

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рокадите в щаба на Григор Димитров продължават. Най-добрият български тенисист обяви, че се разделя с дългогодишния си треньор Дани Валверду.

Новината идва само дни след като стана ясно, че в екипа на Григор влиза бившият №19 в света Ксавие Малис, който заема мястото на Джейми Делгадо.

В емоционално послание в социалните мрежи Димитров благодари на Валверду за осемте години съвместна работа и сподели, че партньорството им е било важно както на корта, така и извън него.

В момента в екипа на първата ракета на България остават Ксавие Малис, физиотерапевтът Марк Бендър и треньорът по физическа подготовка Ютака Накамура.

