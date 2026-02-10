БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От България до САЩ и обратно: млади учени трупат опит в световни университети

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Деца
Запази
От България до САЩ и обратно: млади учени трупат опит в световни университети
Снимка: МОН
Слушай новината

Над 20 български студенти, докторанти и учени са учили или са работили по изследователски проекти в престижни университети в САЩ през академичната 2024–2025 година. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Образователният обмен е реализиран по програмата Фулбрайт и обхваща различни сфери като инженерство, право, природни и обществени науки, технологии, изкуства и образование. Целта е натрупаният опит и знания да се използват и в България.

Сред участниците е д-р Сотир Червенков, който е работил по изследвания в областта на физиката в University of California, San Diego. Неговата работа е свързана със свръхкъси лазерни импулси с приложение в съвременните технологии.

Друг участник е Пламен Галинов, който е завършил магистратура по компютърни науки в Cornell University. Получените знания и международни контакти помагат за развитието на технологичния сектор у нас.

Важно правило на програмата е, че всички стипендианти се завръщат в България след обучението си, за да прилагат наученото и да допринасят за развитието на страната.

От МОН допълват, че програмата дава реални възможности за млади хора, които искат да учат, преподават или правят наука на международно ниво, без това да означава напускане на България завинаги.

Всички български граждани, които търсят възможности за обучение, преподаване, научни изследвания или съвместна работа със специалисти от САЩ, могат да намерят актуална информация за отворени конкурси и стипендии на сайта fulbright.bg, допълват от МОН.

Последвайте ни

ТОП 24

Политическите коментари по случая "Петрохан"
1
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
2
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни кошари
3
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
До момента са образувани две досъдебни производства по случая "Петрохан"
5
До момента са образувани две досъдебни производства по случая...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: У нас

Започват дейностите по разширението на третата линия на метрото край Военната академия
Започват дейностите по разширението на третата линия на метрото край Военната академия
Изложба на чилийския художник Гийермо Лорка предизвика фурор в София Изложба на чилийския художник Гийермо Лорка предизвика фурор в София
Чете се за: 00:50 мин.
„Детските новини“ на БНТ с международно признание „Детските новини“ на БНТ с международно признание
Чете се за: 00:45 мин.
Новините 09.02.2026 г. Новините 09.02.2026 г.
Чете се за: 03:40 мин.
МОН планира въвеждане на изкуствен интелект в училище МОН планира въвеждане на изкуствен интелект в училище
Чете се за: 01:15 мин.
Опашки пред Националната галерия за изложбата на Гийермо Лорка Опашки пред Националната галерия за изложбата на Гийермо Лорка
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Разследването на трагедията "Петрохан" продължава Разследването на трагедията "Петрохан" продължава
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба на алкохол Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба на алкохол
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Нова климатична цел на ЕС: 90% по-малко парникови газове до 2040...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Естония отвори официален път по замръзналото Балтийско море
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно облачно време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ