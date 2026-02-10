От България до САЩ и обратно: млади учени трупат опит в световни университети

Над 20 български студенти, докторанти и учени са учили или са работили по изследователски проекти в престижни университети в САЩ през академичната 2024–2025 година. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Образователният обмен е реализиран по програмата Фулбрайт и обхваща различни сфери като инженерство, право, природни и обществени науки, технологии, изкуства и образование. Целта е натрупаният опит и знания да се използват и в България.

Сред участниците е д-р Сотир Червенков, който е работил по изследвания в областта на физиката в University of California, San Diego. Неговата работа е свързана със свръхкъси лазерни импулси с приложение в съвременните технологии.

Друг участник е Пламен Галинов, който е завършил магистратура по компютърни науки в Cornell University. Получените знания и международни контакти помагат за развитието на технологичния сектор у нас.

Важно правило на програмата е, че всички стипендианти се завръщат в България след обучението си, за да прилагат наученото и да допринасят за развитието на страната.

От МОН допълват, че програмата дава реални възможности за млади хора, които искат да учат, преподават или правят наука на международно ниво, без това да означава напускане на България завинаги.

Всички български граждани, които търсят възможности за обучение, преподаване, научни изследвания или съвместна работа със специалисти от САЩ, могат да намерят актуална информация за отворени конкурси и стипендии на сайта fulbright.bg, допълват от МОН.