От днес Добрич влиза в грипна епидемия, учениците минават онлайн

Добрич влиза в грипна епидемия, учениците минават онлайн

От днес Добрич официално е в грипна епидемия. Областта е втората в страната след Варна, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки.

До 25 януари учениците преминават на онлайн обучение. В болниците се спират свижданията, както и профилактичните прегледи и имунизациите.

Най-висока е заболеваемостта сред децата от 0 до 4 години – почти 1140 заболели, показват данните на здравните власти. Най-ниска остава при хората в пенсионна възраст.

Предепидемична е ситуацията в Силистра и Бургас, а здравните власти очакват в следващите дни още области да обявят грипна епидемия.