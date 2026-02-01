От днес плащаме само в евро – какво означава това

От днес в България можем да плащаме единствено в евро. В полунощ приключи т.нар. период на двойно обращение, през който след влизането ни в еврозоната търговците приемаха и левове, и евро.

Вчера беше последният ден, в който магазините можеха да връщат ресто в левове. Оттук нататък всички плащания и рестото са само в евро.

От Българска народна банка съобщиха, че към 30 януари банкнотите и монетите в лева в обращение са били на стойност 7,7 млрд. лева. Това означава, че около 75% от парите в лева вече са изтеглени спрямо началото на 2025 г. Подобна ситуация е наблюдавана и в други държави, които са преминали към еврото.

Важно събитие предстои и на европейско ниво. На 5 февруари ще се проведе първото заседание на Европейска централна банка, в което управителят на БНБ Димитър Радев ще участва като пълноправен член.

Накратко: левът вече е история в ежедневните плащания, а България прави следваща важна стъпка като част от еврозоната.