От "Софийска вода" започват замяната на хартиената с електронна фактура, съобщиха от дружеството. Промяната в общите условия е одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Предвиден е 6-месечен преходен период, в който клиентите трябва да подадат към ВиК-оператора заявление, в което да посочат актуален имейл адрес, на който да получават електронната си фактура, или желанието си за хартиена фактура.

Бланка на заявлението клиентите могат да изтеглят от сайта на дружеството http://www.sofiyskavoda.bg или да получат в Центровете за обслужване на клиенти. Важно е то да бъде попълнено и подписано от титуляра на партидата или негов пълномощник, допълват от "Софийска вода".

Клиентите, които вече са абонирани за електронна фактура, не е необходимо да подават заявление.

След попълване и подписване на заявлението, то трябва да бъде подадено към дружеството по един от следните начини:

Онлайн, през формата за онлайн комуникация на сайта https://www.sofiyskavoda.bg/qa (приложена снимка или сканирано копие)

Физически, в Центровете за обслужване на клиенти

По пощата, на адрес бул “Цар Борис III” №159

Физически, в офисите на “Изипей” и “Фастпей”

Най-лесният начин за подаване на информация за актуален имейл адрес за получаване на електронна фактура е директно през клиентския профил на сайта на “Софийска вода” или в приложението “Моята вода”, в секция “Заявка за е-фактура”, като там не е необходимо предварително да се попълва заявление. Клиентски профил може да се направи по всяко време.

В месеца след подаване на информацията за актуален имейл адрес клиентът започва да получава електронна фактура на подадения от него имейл.

В случай, че в рамките на 6-месечния преходен период клиентът не подаде информация за получаване на електронна фактура или не заяви желание за хартиена, считано от 19 октомври 2026г. изпращането на фактура ще бъде преустановено.

Издадените фактури ще бъдат съхранявани в електронен архив на сайта на дружеството за срок от 36 месеца. В този период те могат да бъдат достъпени през клиентския профил на сайта на “Софийска вода” или в приложението “Моята вода”.