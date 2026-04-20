БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
Чете се за: 00:22 мин.
При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

От "Софийска вода" започват замяната на хартиената с електронна фактура

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази

Предвиден е 6-месечен преходен период

режим водата въведоха властите халкидики
Снимка: илюстративна
Слушай новината

От "Софийска вода" започват замяната на хартиената с електронна фактура, съобщиха от дружеството. Промяната в общите условия е одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Предвиден е 6-месечен преходен период, в който клиентите трябва да подадат към ВиК-оператора заявление, в което да посочат актуален имейл адрес, на който да получават електронната си фактура, или желанието си за хартиена фактура.

Бланка на заявлението клиентите могат да изтеглят от сайта на дружеството http://www.sofiyskavoda.bg или да получат в Центровете за обслужване на клиенти. Важно е то да бъде попълнено и подписано от титуляра на партидата или негов пълномощник, допълват от "Софийска вода".

Клиентите, които вече са абонирани за електронна фактура, не е необходимо да подават заявление.

След попълване и подписване на заявлението, то трябва да бъде подадено към дружеството по един от следните начини:

Онлайн, през формата за онлайн комуникация на сайта https://www.sofiyskavoda.bg/qa (приложена снимка или сканирано копие)
Физически, в Центровете за обслужване на клиенти
По пощата, на адрес бул “Цар Борис III” №159
Физически, в офисите на “Изипей” и “Фастпей”

Най-лесният начин за подаване на информация за актуален имейл адрес за получаване на електронна фактура е директно през клиентския профил на сайта на “Софийска вода” или в приложението “Моята вода”, в секция “Заявка за е-фактура”, като там не е необходимо предварително да се попълва заявление. Клиентски профил може да се направи по всяко време.

В месеца след подаване на информацията за актуален имейл адрес клиентът започва да получава електронна фактура на подадения от него имейл.

В случай, че в рамките на 6-месечния преходен период клиентът не подаде информация за получаване на електронна фактура или не заяви желание за хартиена, считано от 19 октомври 2026г. изпращането на фактура ще бъде преустановено.

Издадените фактури ще бъдат съхранявани в електронен архив на сайта на дружеството за срок от 36 месеца. В този период те могат да бъдат достъпени през клиентския профил на сайта на “Софийска вода” или в приложението “Моята вода”.

Гледайте новините и в Метрото Metro
Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ