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От "Величие" се регистрираха за участие в президентските избори

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Партията внесе документите на двойката Ивелин Михайлов и проф. Юлиана Матеева

Ивелин Михайлов, участие в президентските избори, документи, ЦИК
Снимка: БТА
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„Величие“ внесе документи в Централната избирателна комисия за регистрация на Ивелин Михайлов за президент и проф. Юлиана Матеева за вицепрезидент за участие във вота на 25 октомври 2026 г.

За регистрацията си за президентския вот формацията внесе 7000 подписа.

"Влизаме с амбиции този път ние и хората да си вземем поправителен. На предишните избори всички повярвахме, че нещо може да с подобри, можем да кажем, че има 10% подобрение, но е много далеч от това, което всички искахме", каза Ивелин Михайлов.

Той посочи, че партията е избрала него и проф. Юлиана Матеева чрез проучване сред избиратели и симпатизанти.

На журналистически въпрос защо се кандидатират от името на партия, вместо от Инициативен комитет, Михайлов отговори "защото не искаме да вземаме парите на хората". Не е честно като кандидати, излъчени от партия, да се правим, че сме от Инициативен комитет и не сме партийни, допълни той.

Попитан каква е геополитическата му ориентация Михайлов посочи, че държавата ни в такъв опасен момент не може да казва нищо срещу никой геополитически играч.

На въпрос дали трябва да се върнат разширените правомощия на президента Ивелин Михайлов коментира "с тях пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции".

По думите му президентът е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа. Попитан дали като президент би посетил Русия, той отговори, че за това трябва да има конкретна причина или покана.

#двойка Ивелин Михайлов проф. Юлиана Матеева #внасяне на документи #президентски избори 2026 г. #"Величие"

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